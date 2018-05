IT`S TIME! Legendarni lik iz UFC-a ušao u popularnu video igru

Screenshot. YouTube



U NEDAVNOM ažuriranju za popularnu video igru UFC 3 legendarni najavljivač Bruce Buffer je postao tajni lik s kojim se možete boriti u oktogonu. Međutim, prvo ga trebate otključati.

Prvi glas oktogona poznat po rečenici "It's time!" koju čujemo prije glavnih UFC-ovih eventa od srijede je i borac u igri EA Sportsa, UFC 3. Buffer je drugi gag lik u igri nakon što je prije nekoliko tjedana u nju uključen i predsjednik UFC-a Dana White. Očekivano, 60-godišnji Buffer je smješten u srednju kategoriju i dobro se nosi s puno mlađim protivnicima. Ipak, zanimljivo je da se u trenutku kada se priprema za borbu u oktogonu nalaze dva Buffera, jedan najavljuje, a drugi gol do pasa čeka priliku da nasrne na protivnika.

Kako bi zaigrali s Bruceom Bufferom prvo ga morate otključati, ali kako to učinit ćete morati otkriti sami. Jednom kada to učinite Buffera možete smjestiti u oktogon u sasvim novoj ulozi i to nasuprot Conora McGregora, Jona Jonesa, ili nekog drugog od brojnih boraca uključenih u igru.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kako izgleda kada se najavljivač uključi u borbu, uvjerite se sami.

UFC 3 je razvio EA Canada, a igru je 2. veljače izdao EA Sports. Radi se o borilačkoj igri s licencom UFC-a, a naslovnicu trećeg izdanja krasi Conor McGregor, vjerojatno i najpopularniji borac današnjice. Publika koja je voljela igrati WWE Smack Down i slične naslove posljednjih se godina polako prebacuje na UFC. Kritika je igru solidno prihvatila, a moramo priznati da je i nama vrlo zabavna u lokalnom multiplayeru.