IZ MINUTE U MINUTU Slavonija pod opsadom, policija čeka tisuće pripadnika Boysa i Torcide

U VINKOVCIMA je sve spremno za veliku nogometnu feštu i finale sezone. Od 19 sati Dinamo i Hajduk igraju finale Hrvatskog kupa, a na stadionu se očekuje i velik broj navijača obaju klubova.

Zbog straha od nereda i mogućeg sukoba Torcide i Bad Blue Boysa, organizirane su jake sigurnosne mjere, a za utakmicu je angažirano i nekoliko stotina redara i zaštitara.

Na putu od Zagreba prema Vinkovcima policija kontrolira gotovo svako odmorište i benzinsku postaju.



Upute za navijače



Za vrijeme utakmice finala Hrvatskog nogometnog kupa GNK Dinamo - HNK Hajduk, koja će se igrati u Vinkovcima danas od 19 sati, na snazi će biti posebna sigurnosna procedura te posebna regulacija prometa na prilazima stadionu.



Stadion NK Cibalia bit će otvoren za navijače od 16.30 sati, a ulaznice više nisu u prodaji.



Zbog opsežnih mjera sigurnosti koje će se poduzimati s ciljem onemogućavanja unošenja zabranjenih predmeta i sredstava na prostor stadiona, policija poziva navijače da dođu što ranije.



"Preporučujemo da se koristi za dolazak u Vinkovce autocesta A3 Zagreb - Lipovac, koja ima izravan izlaz na Grad Vinkovce.



Policija će navijače HNK Hajduk prihvatiti na autocesti A3 na benzinskoj postaji Babina Greda, dok će navijače GNK Dinamo prihvatiti također na autocesti A3 na naplatnim kućicama Županja, kao i na prilaznim prometnicama Gradu Vinkovcima.



Pozivamo navijače da prilikom dolaska u Vinkovce i na stadion koriste sljedeća parkirališta:

- navijači GNK Dinamo će parkirati svoja vozila na parkiralištu u ulici H. V. Hrvatinića između prodajnih centara BONUS – OPEL na državnoj cesti D55 (ulaz u Vinkovce iz smjera Županja) te će biti prevezeni i poslije utakmice vraćeni autobusima gradskog prijevoza do stadiona NK Cibalia

- navijači HNK Hajduk će parkirati svoja vozila na parkiralištu uz teniske terene s južne strane stadiona NK Cibalia.

- ostali gledatelji i navijači će parkirati vozila na parkiralištu u ulici J. Matasovića, na prostoru kod HAK-a koji je na udaljenosti cca 300 metara od stadiona.





Na parkirališnim prostorima stadiona NK Cibalia bit će zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za akreditirana vozila.Svi organizirani autobusi s parkirališnim propusnicama bit će propušteni do stadiona te će nakon iskrcaja biti upućeni na određena parkirališta do završetka utakmice.Pozivamo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih na Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o javnom redu i miru, osobito vezano za neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.Do 15,30 sati potrebno je donijeti velike transparente koji će se tada pregledati.Od 15,30 do 16,30 sati bit će omogućeno postavljanje transparenata na ogradu stadiona (maksimalne visine do 1 m) kao i unošenje navijačkih rekvizita (bubnjevi, megafoni, veće zastave i sl.). Ukoliko je potrebno, zbog postavljanja transparenata, navijače je moguće i ranije dovesti u Vinkovce, no o tome policija mora biti obaviještena.Kišobrani, boce, upaljači, kovanice i drugi predmeti pogodni za ozljeđivanje ili izazivanje požara neće se moći unijeti na stadion. Također neće biti moguć unos zastava ili transparenata dimenzija većih od 2 x 1 m, odnosno neprimjerenog sadržaja.Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane za fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminacijskog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice.Ujedno koristimo priliku da obavijestimo posjetitelje kako će policija sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima vršiti video i foto snimanje uže zone i samog prostora stadiona.Uporaba pirotehnike nije dozvoljena te će se oni koji je budu upotrebljavali procesuirati sukladno Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, a sve s ciljem kako bi susret prošao u primjerenom ozračju vrhunskog sportskog događaja."