IZGUBLJEN NA TERENU I IZVAN NJEGA Plaćen 13 milijuna, a ne zna kad igra njegova momčad

Foto: Getty Images / Guliver Image

NAPADAČ Stokea Saido Berahino propisno se obrukao danas u trening kampu engleskog kluba. On je prošlog siječnja stigao iz WBA za 13 milijuna eura, ali do sada nije opravdao povjerenje. No, njegov potez jutros dobro je nasmijao njegove suigrače.

Berahino je stigao u trening kamp, spreman za odlazak na gostovanje Manchester Unitedu u 23. kolu Premier lige. Međutim, sve bi bilo u redu da utakmica nije - sutra. Dakle, United i Stoke će sutra od 21 sat igrati na Old Traffordu, a Berahino nije ni znao kad je utakmica, točnije, mislio je kako njegova momčad danas igra protiv drugoplasirane ekipe prvenstva.

Saido Berahino turning up in his match-day tracksuit ready for Stoke’s trip to Manchester United, buts it’s tomorrow...😂🤦‍♂️



(🎥IG/kurtzouma) pic.twitter.com/rBtOYBGnDy TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA January 14, 2018

Naravno, sve su to zabilježili njegov suigrači, koji su se zabavili neznanjem njihova suigrača koji je izgubljen izvan terena, ali i na njemu, jer je ove sezone odigrao tek 13 utakmica (609 minuta) i zabio tek jedan gol.

Zanimljivo, Stoke je posljednji put slavio na Old Traffordu daleke 1976. godine, kada je bilo 0:1. Tko zna, možda baš Berahino nakon svega prekine taj crni niz.