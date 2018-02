Janica: I nakon 12 godina me ljudi pitaju zašto se ne vratim skijanju, ali ne treba biti pohlepan

Foto: Getty Images/Guliver Image

NEKAD najbolja skijašica na svijetu, a danas državna tajnica za sport Janica Kostelić (36) dala je veliki intervju za Sport Klub uoči Olimpijskih igara, koje se u petak otvaraju u korejskom Pjongčangu.

Od Lillehammera 1994. godine to će biti prve Igre na kojima neće sudjelovati nitko iz obitelji Kostelić. Janica je prvi put nastupila na Olimpijskim igrama u Naganu 1998. godine, gdje je putovala potpuno sama.

"Bila sam jako mlada i prvi put bez tate koji se ozlijedio malo prije početka Igara i to mi je bilo čudno. No to iskustvo mi je olakšalo očekivanja od sljedećih Igara kojima sam onda pristupila puno opuštenije", kaže Janica.

Upravo na sljedećim Igrama, onima u Salt Lake Cityju 2002. godine, sad već kao osvajačica Kristalnog globusa, upisala se u povijest kao jedina skijašica u povijesti koja je osvojila tri zlatne medalje (slalom, veleslalom, kombinacija) na jednom Oi-ju, a dodala je i srebro u Super-G-ju.

"Nisam skijala u spustu jer smo zaključili da nemam previše izgleda i bolje da se koncentriram na druge discipline. Kako sam to sve osvojila? Ima jedan kratki citat koji objašnjava kako se u sportu dolazi do rezultata, a glasi: 'Sreća je logična posljedica pravilno organiziranog djelovanja'. Da biste ostvarili uspjeh svakako vam je potrebna sreća, da biste imali sreće morate ustrajno raditi", rekla je Janica za Sport Klub.

Nakon Salt Lake Cityja osvojila je i drugi Kristalni globus, no onda su počeli problemi s ozljedama. Na OI-ju u Torinu obranila je zlato u kombinaciji i osvojila srebro u superveleslalomu, ali se nakon treće titule svjetske prvakinje, na opće iznenađenje, povukla iz skijanja. Bile su joj samo 24 godine.

"Čak i danas, nakon 12 godina me ljudi pitaju zašto se ne vratim skijanju. Od malena, kad sam razmišljala o tome što bih htjela postići, težila sam tome da se oprostim kad sam na vrhuncu. Procijenila sam da je to bio moj maksimum i završila sam karijeru. Naravno, ima onih koji kažu da sam mogla puno više, ali to nećemo nikada saznati. Uvijek može više, ali ne treba biti pohlepan. Ja stvarno ne mogu biti nezadovoljna onime što sam postigla, pa neka tako i ostane. Ne treba živjeti u povijesti", zaključila je Kostelić.