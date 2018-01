JE LI DUVNJAK IZGUBLJEN DO KRAJA EURA? Červar: Jako sam zabrinut

Foto: Index, Slavko Midzor/PIXSELL, Hina

HRVATSKI rukometaši lako su i uvjerljivo pobijedili Srbiju 32:22 u prvoj utakmici na Europskom prvenstvu pred punim tribinama Spaladium Arene, ali Hrvatska je tu pobjedu skupo platila. Pred sam kraj utakmice Domagoj Duvnjak morao je napustiti igru zbog ozljede.



Izbornik Lino Červar je odmah nakon utakmice prokomentirao Duvnjakovo stanje i potvrdio da je jako zabrinut.

Na samom kraju utakmice Duvnjak je odšepao s terena uz pomoć suigrača, zbog ozljede desne noge nije mogao nastaviti.

Dumagoj Duvnjak unfortunately got injured, let’s hope it’s nothing serious! #CROSRB pic.twitter.com/GqZFfreRCJ