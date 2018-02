"JEBENI IMIGRANTSKI MENTALITET" Poznati MMA fan objasnio zašto Miočić vlada

Foto: Guliver Image/Getty Images

JOE ROGAN, legendarni UFC komentator, u svom je "Joe Rogan Experienceu" ugostio komičara Joeyja Diaza, obožavatelja borilačkih sportova.

Naravno, i podcastu su prokomentirali meč Stipe Miočića i Francisa Ngannoua za UFC naslov.

Rogan ne krije da je navijač kamerunskog fajtera i to zbog njegove životne borbe, jer do prije samo par godina bio je beskućnik.

"U samo pet godina u MMA-u stigao je do borbe za UFC pojas i u njoj je bio favorit i to protiv borca koji je dva puta obranio titulu. To je dokaz koliko je poseban. Poraz od Stipe pokazao mu je da mora i dalje raditi te biti bolji. Ali, on je tek počeo."

Ipak, Rogan se poklonio šampionu, koji je do vrha došao bez obilaznica:

"Ja sam Ngannouov obožavatelj i žao mi je što je izgubio, ali takav ishod odlična je pouka o borilačkim sportovima. Jer koliko god bio fan tog borca, još više volim borilačke sportove. A tamo sam vidio alfa mužjaka koji se bori protiv jednog od najčvršćih boraca ikad, koji je unutra daleko dulje od Ngannoua i koji zna više od njega. Koji zna kako je kada si na rubu i u jarku.

Kada te Ngannou udari, to je najgora stvar koja ti se može dogoditi. A Stipi se to u tom meču dogodilo više puta. Bio je uzdrman, ali i čvrst u odluci da ga ništa neće pokolebati. Znao je što učiniti, jer je bio tu i ranije. To je odlična lekcija za borilačke sportove. Kao na kraju borilačke video igre moraš se boriti s najgorim tipom. To je Ngannou. A Stipe je znao kako ga pobijediti, kako srušiti tipa koji je više od deset kila teži od njega i koji izgleda zastrašujuće."

Diaz ima zanimljivu teoriju što je izgradilo Miočića:

"Američka inovativnost u kombinaciji s imigrantskim mentalitetom je dobitna kombinacija. I dalje si Amerikanac. Njega je otac mogao nazvati Steve, ali ne, dao mu je ime Stipe Miočić. Zašto? Da slučajno ne zaboravi od kuda je jebeno došao. To je taj jebeni imigrantski mentalitet!"