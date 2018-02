"JEBEŠ TOMA BRADYJA" Cijeli život čekali su da ga vide tužnog

Foto: Guliver Image/Getty Images

IAKO je Tom Brady odigrao najbolju utakmicu jednog quarterbacka u povijesti Super Bowla, njegovi Patriotsi izgubili su 33:41 od Eaglesa.

Najbolji igrač na svijetu, peterostruki osvajač Super Bowla, bacio je 505 jardi i tri touchdowna bez ijednog "interceptiona", ali pred kraj utakmice mu je ispala lopta, što je prelomilo susret. Mnogi NFL zaljubljenici to su jedva dočekali pa je odmah počelo naslađivanje na društvenim mrežama.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Tužni Tom Brady je moj najdraži Brady", "Cijeli život čekao sam da vidim tužnog Toma Bradyja, nikad neću zaboraviti ovu sliku", "Tako uživam u tužnom Bradyju", pišu navijači na Twitteru.

Sad Tom Brady is my favorite Tom Brady. pic.twitter.com/o0ZfhlgHl3

Na ulicama su okupljeni navijači skandirali "jebeš Toma Bradyja".

Crowds are gathering in Beaver Canyon and they’re certainly not Tom Brady fans. pic.twitter.com/0szr7dQr09