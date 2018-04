Evo koliko Dinamu nedostaje do naslova prvaka

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL



PET KOLA prije kraja prvenstva Dinamo na vrhu Prve HNL ima 69 bodova, osam više od Hajduka i devet više od Rijeke.





Pobjedom 1:2 u jučerašnjem derbiju na Poljudu Modri su se približili novom naslovu prvaka, a do kraja bi ih samo čudom mogli ispustiti.

Dinamo bi s tri uzastopne pobjede potvrdio naslov prvaka, a možda će mu biti potrebno i manje.



Dinamo ima naizgled lak posao do kraja, ali to ne znači da će tako i biti. Čekaju ih gostovanja kod Slaven Belupa, Lokomotive i Rudeša, a u posljednjem kolu domaći okršaj s Interom, koji je Modrima otkinuo dva boda prije dva tjedna. Lokomotiva je ove sezone senzacionalno srušila Dinamo prvi put u povijesti, Rudeš je ove sezone rušio Rijeku i Hajduk, a Belupo je lani odlučio borbu za naslov upravo pobjedom protiv Dinama u posljednjim kolima. No, koje su šanse da povijest ponovi?



Hajduk je jučer propustio veliku šansu uključiti se u borbu za naslov, a do kraja će imati vrlo težak posao u borbi za drugo mjesto. Ako Dinamo kiksa u sljedećem kolu protiv Rijeke, Splićani bi se pobjedom u Koprivnici sljedećeg vikenda vratili na -5 od Dinama, ali do kraja ih čekaju gostovanja kod Rudeša i Istre, koji se grčevito bore za ostanak, te derbiji kod kuće s Osijekom i u gostima kod Rijeke u posljednja dva kola. Ostvari li Hajduk takav pobjednički niz, imat će što slaviti neovisno o raspletu borbe za titulu.



Rijeka još ima matematičke šanse obraniti naslov, ali bit će to nemoguća misija, čak i ako sruši Dinamo za pet dana.



Pod uvjetom da Dinamo izgubi, Rijeka bi stigla na šest bodova do vrha i mora se nadati kiksu rivala na malim utakmicama kako bi u posljednjem kolu protiv Hajduka imala priliku proslaviti naslov na svojoj Rujevici.



RASPORED DO KRAJA SEZONE





DINAMO



28.4. DINAMO - RIJEKA

4.5. Slaven - Dinamo



8.5. Lokomotiva - Dinamo14.5. Rudeš - Dinamo19.5. DINAMO - INTER29.4. Slaven - Hajduk6.5. Rudeš - Hajduk9.5. Istra - Hajduk13.5. HAJDUK - OSIJEK19.5. Rijeka - Hajduk28.4. Dinamo - Rijeka4.5. Lokomotiva - Rijeka8.5. RIJEKA - INTER13.5. Cibalia - Rijeka19.5. RIJEKA - HAJDUK