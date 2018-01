Jeste li ikad igrali rukometnu videoigru? Ako niste, ni nemojte

Screenshot: YouTube

SPORTSKE simulacije danas su vrlo prepoznatljive u svijetu videoigara. Nogometne najbolje prolaze u Europi, dok su preko bare najpopularnije one košarkaške i američkog nogometa. Tradicionalno, autosport, odnosno simulacije utrkivanja, također su jako dobro prihvaćene. Međutim, što je s ostalim sportovima? Ususret Europskom prvenstvu u rukometu istražili smo kako izgledaju rukometne simulacije.

Popularnost nekog sporta ne jamči uspjeh njegovom ekvivalentu u obliku videoigre. Iako često o tome ne razmišljamo, vjerojatno je najbolja sportska simulacija neka od igara serijala Tony Hawk's Pro Skater. Skejtanje ne ulazi niti na širi popis popularnih sportova, ali THPS igre su bile kvalitetno odrađene i bliske mlađoj publici.

Slobodna borba bilježi rast popularnosti koji je praćen adekvatnom simulacijom u obliku UFC igara koje izdaje EA, ali to je slična priča kao i skejtanje. Trend u industriji je krenuo još prije s igrama poput WWE, odnosno "kečera". Boksačke simulacije su također bile dobro prihvaćene od strane igrača, pogotovo na ranijim verzijama konzola.

Madden 2006 je izvrsna simulacija američkog nogometa, sporta koji u svom nazivu ima pridjev "američki" gotovo svuda osim u Sjevernoj Americi. Iako na globalnoj razini uvelike zaostaje za najpopularniji sportovima, vrti ga iznimno jaka marketinška mašinerija i šoubiznis, ono u čemu su Amerikanci najbolji.

S druge strane imamo rukomet, koji također ne možemo mjeriti s najpopularnijim sportovima na svijetu, ali po zaradi igrača, vrijednosti transfera ili sportskih brendova niti s brojnim drugim sportovima. Nedostaje taj šoubiznis i marketing, ali zato je rukomet ipak zadržao malo više srca. Međutim, dovoljno je popularan da se netko odluči napraviti rukometnu videoigru. Problem je u tome što su te igre zaista loše.

Možemo pričati o mehanikama i tempu igre, ali ako se može napraviti kvalitetna hokejaška, nogometna i košarkaška videoigra, zašto ne bi i rukometna. Kada bi se razvoja primile tvrtke koje stvaraju NBA2k, FIFA-u, PES i ostale uspješne sportske videoigre, vjerojatno bi rezultat bio puno bolji, ovako je katastrofalan.

Handball Manager

Ideja prenošenja rukometa u svijet videoigara započela je s Handball Managerom izdanom u Francuskoj 27. listopada 2006. od strane GOST Publishinga, a imao je i svoje njemačko izdanje. Igra je izlazila na godišnjoj bazi iduće dvije godine, no tu je stalo. Iako je bila namijenjena samo pravim fanaticima te nije ciljala na komercijalni uspjeh, čak se niti u tom obliku nije uspjela održati. Bilo je različitih malih rukometnih menadžera, a onda je u svibnju prošle godine jedan osvanuo na Steamu. Po cijeni od 19,99 eura možete kupiti Handball Manager - Team tvrtke UniqueGames. Sudeći prema broju recenzija, kojih je ukupno 9, igra nije ostavila neki trag.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Screenshot: Handball Manager

Prva prava simulacija - IHF Handball Challenge 12

U listopadu 2012. se pojavila prva prava rukometna simulacija, ona u kojoj upravljate s igračima, IHF Handball Challenge 12 koju je razvio Neutron Games. Igra je bila dostupna samo za PC i bila je potpuno neigriva. Dodavanja, trčanje, sudaranje s protivničkim igračima, kretanje kamere, sve je toliko loše napravljeno da je nevjerojatno da je netko igru pustio na tržište. U to vrijeme popularne sportske videoigre već su napravile značajne korake u razvoju. Od liga bile su dostupne samo Njemačka i Španjolska, timovi iz ostatka svijeta te reprezentacije. Koliko je loša prva rukometna igra, uvjerite se sami. Prigodno, u videu igraju Hrvatska i Mađarska.

Nastavak katastrofe

Rijetko tko uspije iz prve pa je Neutron Games tri godine kasnije napravio IHF Handball Challenge 14. Sigurno ne može biti lošije od prošle igre, ali nije bilo niti puno bolje. Određen napredak je primjetan, ali za igru staru nešto više od tri godine i dalje se radi o očajnoj izvedbi. Ako vam se dogodi nekoliko jednostavnih dodavanja i skok-šut kada ste sami pred golmanom, za trenutak vam nadanja porastu, ali samo za trenutak. Vrlo brzo zavlada osjećaj razočaranja kada igrač primi loptu koja mu je pola metra od ruke ili ga je praktički pogodila u leđa. Čim se dvojica igrača dotaknu nastaje potpuni kaos, a animacija pada igrača vrti se tri puta zaredom.

I dalje sve po starom

Nakon IHF Handball Challengea palicu preuzima Eko Software koji radi Handball 16 i Handball 17. Za najnoviju generaciju konzola i PC. Nažalost, nikakav napredak. Handball 17 na PC-u izgleda kao mobilna igra i to upitne kvalitete. Igranje je prava katastrofa, toliko loše da malom bratiću radije poklonite čarape i knjigu za Božić. Koliko god bilo lijepo vidjeti naše rukometaše u najboljim klubovima na svijetu te s njima "zaigrati", ne isplati se. Rukometu zasad nije suđeno u svijetu videoigara, ali s obzirom na to kojim tempom se one danas stvaraju, moguće je da u budućnosti zaživi nešto pristojno.