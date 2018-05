Joshua ima sjajan prijedlog za Klička

Foto: Guliver Image/Getty Images

BBC je snimio dokumentarac s Anthonyjem Joshuom i Vladimirom Kličkom u glavnim ulogama.

Joshua i Kličko susreli su se prvi put nakon spektakularnog meča iz travnja prošle godine. Tada je na Wembleyju Joshua nokautirao dotadašnjeg vladara boksa.

Britanac se pri novom susretu naklonio Kličku i pozvao ga u svoj stručni stožer.

"Tvoje znanje je kao enciklopedija i nevjerojatno puno bi vrijedilo svakome na koga bi ga mogao prenijeti, a ja se nadam da to mogu biti ja. Gdje je moguće pronaći veću mudrost i znanje nego od tebe. Ovim putem te zapošljavam, zaposlen si! Što god trebaš, samo reci, moj si", rekao je Joshua, a onda za samo za kamere objasnio zašto je toliko fasciniran Ukrajincem.

"Kličko govori 50 jezika, ima diplomu iz svake znanosti na sveučilištu i njegov mozak je iznad onog kod većine ljudi."

