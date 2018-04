Juve kiksao kod Crotonea, Napoli preokrenuo protiv Udinesea i uoči derbija došao na -4

Foto: Getty Images/Guliver Image

NIŠTA JOŠ nije gotovo u Serie A. Nakon što je Napoli u prošlom kolu odigrao 0:0 kod Milana, a Juventus pobjedom protiv Sampdorije pobjegao na šest bodova prednosti, činilo se da je pitanje prvaka riješeno.

No, večeras su dvije vodeće momčadi zamijenile uloge i prvenstvo se ponovno zakuhalo. Juventus je iznenađujuće odigrao samo 1:1 kod Crotonea, a Napoli je okrenuo protiv Udinesea i pobjedom 4:2 došao na samo četiri boda zaostatka.

Juventus do kraja prvenstva ima znatno teži raspored od Napolija i sigurno nije računao da će bodove ispustiti kod slabašnog Crotonea. Sve je krenulo po planu. Već u 17. minuti Costa je odlično ubacio s lijevog krila, a Alex Sandro krasnim udarcem glavom pogodio za 1:0.

Juventus je bez većih problema čuvao prednost, no u 65. minuti Simy je prekrasnim golom škaricama pogodio za 1:1. Bio je to prvi udarac u okvir Crotonea. Juventus je nakon primljenog gola jurnuo po bodove, ali nije do kraja uspio slomiti otpor domaćina kojemu bi ovaj neočekivani bod mogao jako puno značiti u borbi za opstanak.

U isto vrijeme kad je Simy zabio za 1:1 na susretu Crotonea i Juventusa je u Napulju Raul Albiol zabio drugi gol za Napoli kojim je momčad Maurizija Sarrija izjednačila protiv Udinesea na 2:2. Do tog trenutka su gosti dvaput vodili, ali nisu izdržali. Četiri minute prije kraja prvog poluvremena domaćine je šokirao Jankto, da bi Insigne u sudačkoj nadoknadi ipak uspio izjednačiti.

No, Napoli se ponovno našao u zaostatku u 55. minuti. Lopta je nakon gužve došla do Zampana koji pronalazi Ingelssona u šesnaestercu, a Šveđanin rutinski zabija za novo vodstvo Udinesea.

Ipak, domaćini su od 64. do 75. minute potpuno preokrenuli susret. Prvo je Raul Albiol nakon kornera izjednačio, a šest minuta kasnije je Milik nakon opće ofenzive Napolija odbijanac spremio u gol za 3:2. Goste je napokon slomio Tonelli krasnim udarcem glavom nakon kornera Callejona.

Tako je Napoli iskoristio kiks Juventusa, a je li zaista spreman za titulu prvaka znat ćemo u nedjelju navečer nakon ove dvije momčadi odigraju derbi u Torinu.