Kane zabio hat-trick i izjednačio se sa Salahom na prvom mjestu ljestvice strijelaca

Foto: Getty Images/Guliver Image

MOHAMED Salah više nije najbolji strijelac Premiershipa, a Alan Shearer nije jedini s 36 golova u jednoj kalendarskoj godini u povijesti Premierhsipa.

36 - Harry Kane (36 goals in 35 games during 2017) now shares this Premier League record with Alan Shearer (36 goals in 42 games in 1995). Target. https://t.co/h5Gnq5fFEW

Nevjerojatni Harry Kane se večerašnjim hat-trickom kod Burnleya (0:3) u 19. kola engleskog prvenstva izjednačio i sa Salahom i legendarnim engleskim napadačem.

Neugodni Burnley ipak nije mogao ništa protiv Spursa koji su ovom pobjedom preskočili Arsenal na petom mjestu. Momčadi Seana Dychea plan na Turf Mooru raspao se već u 7. minuti kad je Dele Alli srušen u šesnaestercu, a Harry Kane je rutinski realizirao kazneni udarac.

67 - Harry Kane has now scored 50 @PremierLeague away goals in just 67 games; at least 18 games quicker than any other player in the history of the competition (Sergio Aguero - 85 away games). Outrageous.