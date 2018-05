KAOS NA PRESICI UOČI VELIKOG REVANŠA Bellew udario Hayea

Foto: Screenshot

DVA dana uoči velikog revanša u Londonu, britanski teškaš David Haye i njegov suparnik Tony Bellew, WBC-ov cruiserweight prvak, izašli su na sučeljavanje pred medijima i priredili kaos.



Bellew je prije 13 mjeseci u svom prvom teškaškom meču pobijedio Hayea tehničkim nokautom u 11. rundi, a prošle jeseni dogovorili su revanš koji je zbog Hayeove ozljede odgođen za 5. svibnja.



Uoči meča veliki rivali ratovali su verbalno putem medija, a atmosfera se zakuhala na današnjem sučeljavanju samo nekoliko sekundi nakon što su im se susreli pogledi.

