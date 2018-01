Kapetan Vori: Večeras sam ponosan na cijelu Hrvatsku i moj Zagreb

Foto: Pixsell (Igor Kralj)

HRVATSKA je večeras u zagrebačkoj Areni pobijedila Norvešku s 32:28 (17:15). Trijumfom se primakla polufinalu Europskog rukometnog prvenstva.

Kapetan hrvatske reprezentacije Igor Vori zračio je zadovoljstvom nakon pobjede nad aktualnim svjetskim vicešampionom.

"Nisam ponosan samo na Zagreb, već i na cijelu Hrvatsku. Vladala je čarobna atmosfera. Htjeli smo punu dvoranu, a želje su nam se ostvarile. Zahvaljujem svim ljudima koji su uz nas", rekao je i u prvi plan istaknuo momčadski duh.

"Ponosan sam na svoje suigrače. Bilo smo u teškoj situaciji, ali uvijek sam govorio koliko smo kvalitetni. Danas smo od prve do posljednje minute odigrali na izrazito visokoj razini počevši od obrambene agresivnosti pa do pametnog napada. Norveške kontre i polukontre potpuno smo zatvorili. Znamo da Norvežani samo svojom tranzicijskom igrom inače znaju poentirati po 15, 20 golova po utakmici."

Upozorio je kako bi pretjerani ushit pred Francuze bio pogrešan.

"Trebamo spustiti loptu na zemlju. Ostvarili smo dobar rezultat, ali ne trebamo dizati nikakvu euforiju. Francuzi su iskusni i, prema vlastitom dojmu, igraju strašan rukomet. Međutim, nadam se kako ćemo ih pobijediti našom još boljom izvedbom negoli večeras. Siguran sam da danas nismo prikazali svoj maksimum", zaključio je Igor Vori.

Hrvatska reprezentacija sa francuskom izabranom vrstom susrest će se 24. siječnja.

