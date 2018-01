Karabatić: Ako useremo protiv Srbije, možemo ispasti... Hrvatska? Nisam ih gledao

Foto: Getty Images/Guliver Image

NEKAKO u miru i tišini, bez previše pompe, Francuzi dominiraju Europskim prvenstvom. Dok su svi pratili cirkus oko slovenske reprezentacije i divili se senzaciji turnira Češkoj, Francuska je bez da se ozbiljnije oznojila dobila sve četiri utakmice na EP-u i u srijedu stoje na putu Hrvatskoj do polufinala.

S Francuskom je uglavnom uvijek bilo teško. Dobili bismo ih "kad ne treba", u nekoj skupini, ali kad su se lomili turniri i igralo se za prolazak ili medalju, Francuzi su uglavnom bili dominantni.

U prvom kolu drugog kruga poderali su Švedsku 23:17. Nikad prije na velikom natjecanju Švedska nije zabila manje golova. Nema Omeyera, ali tu je nevjerojatno Vincent Gerard koji je Šveđanima skinuo 19 udaraca uz nevjerojatnih 53 posto obrana.

Sorhaindo je zabio pet golova iz pet pokušaja, Mahe je dodao četiri, a Nikola Karabatić prvi gol zabio je tek u 51. minuti, a na kraju je upisao dva.

"Odigrali smo sjajnu obranu, a Gerard je bio nevjerojatan. Sve živo im je obranio u prvih 15 minuta i kad god bi se oni vratili, izvukao je neku obranu i to nam je jako puno pomoglo. Trebalo nam je vremena da se odvojimo, ali smo igrali strašno zrelo. Nije bilo panike kad bi se oni primaknuli na gol, dva razlike, bili smo jako pametni", rekao je Karabatić.

Pobjeda protiv Srbije u ponedjeljak vjerojatno će biti dovoljna za prolazak u polufinale.

"Vidite i sami kakav je turnir. Češka dobije Dansku, Hrvatska izgubi od Švedske, Njemačka treba izgubiti od Slovenije... Stvarno svatko svakoga može dobiti. Ako useremo protiv Srbije, opet smo na nuli i možemo ispasti. Ništa nije gotovo. Bilo bi dobro kad bi se na toj utakmici mogli malo odmoriti"; rekao je Karabatić.

Zagrebačku Arenu pamti samo po dobrome. Prije devet godina njegova reprezentacija ovdje je nanijela Hrvatskoj najbolniji poraz u njezinoj rukometnoj povijesti, u finalu Svjetskog prvenstva 24:19.

"Ma, ništa to ne znači. Nisam još gledao Hrvatsku na ovom turniru, ali oni su strašno jaki. Osobito kad igraju kod kuće, pred ovakvom publikom. Svakom će s njima biti jako teško. Naravno da je igrati bez Duvnjaka teško jer je Dule najbolji igrač na svijetu i nije lako zamijeniti ga, ali mislim da Hrvatska ima odličnu momčad, da se svi ostali bore za ekipu. Vidjeli smo isto kako publika bodri ekipu, kako je bilo u Splitu i znamo da je to jedan veliki plus i da može to zamijeniti Duleta i dati više energije cijeloj ekipi.", zaključio je Karabatić.