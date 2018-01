Karačić: Molim navijače da ostanu uz nas! Kada ovako pjevaju, ne možemo izgubiti

Foto: Slavko Midzor / Pixsell

IGOR KARAČIĆ ponovno je odigrao odličnu utakmicu za Hrvatsku na Euru. Naš bek zabio je četiri gola u pobjedi (29:22) nad Islandom, drugoj u Spaladium Areni na turniru, kojom je momčad Line Červara stigla na korak od prvog mjesta u skupini A.

"Nisam previše zadovoljan zato što se u prvom dijelu utakmice nismo uspjeli odvojiti na više od tri gola razlike, a to bi nam se moglo osvetiti protiv jačih protivnika. Nismo ih smjeli vratiti u igru, jače će nas momčadi kazniti za to. Zato sam zadovoljan drugim dijelom. Napravili smo upravo ono što je izbornik tražio od nas, a on je poznat po tome da uvijek ima nekoga 'jokera' u rukavu. Ovaj put je to bio napad 'sedam na šest', raduje me da momčad ima širinu i da je Mamić dao doprinos...Nije lako izgubiti velikog prijatelja, igrača i lidera kao što je Domagoj Duvnjak, zato svaki od nas mora dati 100% da bi njega nadomjestili", rekao je Karačić nakon utakmice.

Nakon ozljede Duvnjaka veliki teret je na leđima Karačića i Cindrića, koji se jako dobro slažu na terenu, što se osjeti i kroz igru.

"Mi se znamo jako dugo, navikli smo na treninzima i utakmicama jedan na drugoga, imamo neke naše uigrane varijante, i kad se ostali bekovi naviknu na to, bit će to još i bolje", poručuje Karačić.

Hrvatska će u posljednjem trećem kolu skupine A igrati protiv Švedske (utorak 20:30 sati) i pobjedom želi osvojiti prvo mjesto te prenijeti četiri boda u sljedeću fazu natjecanja.

"Bit će jako teška utakmica, oni su jako opasan protivnik, malo su me razočarali prvo kolo, ali danas sam vidio i zašto, Island je jedna vrhunska momčad, igraju vrhunski rukomet. Danas su odigrali bolje protiv Srbije, i sigurno da će protiv nas zaigrati još i bolje. No ja vjerujem u nas, u momčad koja raste iz dana u dan, pogotovo uz ovu krasnu publiku. Gdje god se okreneš, naši su ljudi, pola Hercegovina, pa Split, Ogulin..., i ne znam od kud sve nisu stigli. Jednostavno, ne možeš loše odigrati uz ovakvu publiku. Pogotovo su bili glasni početkom drugog poluvremena, kad smo i napravili razliku, i odvojili se od Islanda. Bili su naš vjetar u leđa i nadam se da će biti i u utorak. Molim ih da ostanu uz nas, jer kad ovako pjevaju ne možemo izgubiti", zaključio je Igor.