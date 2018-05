Karlović izgubio u dvoboju veterana i ispao u drugom kolu Münchena

Foto: Getty Images / Guliver Image

IVO KARLOVIĆ nije se uspio plasirati u 2. kolo ATP turnira u Münchenu. Uspješniji od njega je bio Nijemac Philipp Kohlschreiber sa 7:5, 6:4 nakon sat i 16 minuta igre.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kohlschreiberu je za četvrtu pobjedu u šestom međusobnom dvoboju protiv Karlovića bio dovoljan po jedan break u svakom setu. Nakon što nije iskoristio prve četiri prilike za oduzimanje servisa, jednu u prvom gemu te 40:0 u sedmom, Kohlschreiber je iskoristio petu priliku za prednost od 6:5 nakon koje je odservirao za osvajanje prvog seta.

Philipp kohlschreiber beats ivo karlovic 7-5 6-4 in the 1st round of the bmw open #kohlschreiber #victory #round1 #bmwopen #munich ( Alexander hassenstein) pic.twitter.com/zVXOX1hmau