Karlović na servisu nije izgubio niti gem, ali ipak ispao iz Ženeve

HRVATSKI tenisač Ivo Karlović nije se uspio plasirati u 2. kolo ATP turnira u Ženevi, bolji od njega je u dvoboju 1. kola bio Nijemac Peter Gojowczyk sa 7:6 (4), 4:6, 7:6 (1) nakon dva sata igre.



Karlović tijekom čitavog dvoboja nije izgubio gem na svoj početni udarac, no na kraju se ipak morao oprostiti od turnira.



U prvom setu oba su igrača sigurno držala svoj servis, Karlović je do "tie-breaka" izgubio samo četiri, a Gojowczyk šest poena na početnom udarcu, a u odlučujućoj igri ključnim se pokazao prvi poen. Njega je dobio Gojowczyk na Karlovićev servis, a pokazalo se da je to bio jedini "mini-break" koji je odlučio i pobjednika prve dionice igre.





Sve do devete igre drugog seta nije bilo opasnosti po servera, a onda je Karlović uspio oduzeti servis Gojowczyku i potom mirno odservirati za 6:4 i poravnanje u meču.Jedinu "break-loptu" u susretu Gojowczyk je imao u 12. igri trećeg seta, bila je to ujedno i meč-lopta, no Karlović se ipak uspio spasiti i odvesti dvoboj u "tie-break". Nažalost, u odlučujućoj igri naš je veteran osvojio samo jedan poen.Bio je ovo treći međusobni ogled Karlovića i Gojowczyka i treća pobjeda njemačkog igrača.