Kek: Napokon se i to čudo dogodilo, ostali nek razmišljaju, ima tu još utakmica do kraja

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL





>RIJEKA ZAKOMPLICIRALA PRVENSTVO Acosty golčinom srušio Dinamove rezerve (0:1)

U SUSRETU 32. kola Prve HNL Rijeka je pobijedila Dinamo 1:0 ostvarivši prvu ligašku pobjedu na stadionu Maksimir nakon 2829 dana.

Pogodak odluke zabio je Maxwell Acosty u 39. minuti utakmice.



>Trener Dinama: Imali smo strašnih problema, ali čestitam Rijeci na pobjedi



Nakon utakmice pred novinare je izašao Matjaž Kek.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA Nakon utakmice pred novinare je izašao Matjaž Kek.

"Lijepo je pobijediti u Maksimiru, nek se i to čudo dogodilo da sam dobio ovdje u prvenstvu. Opasno smo živjeli, znali smo puno bolje igrati i izgubiti, ovaj put je bilo malo drukčije, uvijek je vrijedno u Maksimiru pobijediti. Mi smo se svjesno povukli, falilo je energije kod nekih igrača, imali smo zicer u drugoj minuti koji smo morali zabit. Sam pogled na sastav Dinama lako odvede igrače na razmišljanje da će biti lako, znali smo da će se oni jako potrošiti ako im pustimo loptu, ali mi smo prespori bili, u kvalitetnijem izlasku dali smo gol. Treću utakmicu zaredom dobivamo 1:0 i to je velika kvaliteta, ali fali nam još malo prema naprijed", rekao je Kek.



Je li sanjate naslov prvaka?



"Ja ne sanjam ništa. sanjam samo da je moja obitelj zdrava i da sam ja zdrav uopće me ne zanimaju kalkulacije, koliko smo iza ovih, koliko iza onih samo sljedeća utakmica me zanima, sad idemo u Kranjčevićevu gdje smo zadnji put izgledali jadno, ostali nek razmišljaju o ostalim utakmicama i rezultatima."



Jeste li općenito zadovoljni?



"Naravno da sam zadovoljan jer smo dobili u Maksimiru, u igri je još 12 bodova, znam kakav je to pritisak, tako je nama bilo prošle godine. Ima tu još utakmica do kraja, ima Hajduk teških utakmica, imamo i mi, vidjet ćemo, znali smo bolje igrati, a teže stradati. Poslije svih promjena u ekipi na ljeto i na zimu smo relativno brzo došli do prepoznatljivosti i našli igrače koji su počeli kvalitetno surađivati do pauze, u pauzi nas je puno toga poremetilo, da sad ne objašnjavam, a sad igramo jako pragmatično jer je rezultat jako bitan, sad igramo više na rezultat, u prvom dijelu sezone smo igrali ljepše, ali tako se treba postaviti jer samo pobjedama dolazi kvaliteta", zaključio je Kek.