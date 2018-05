KIELCE ZABIJA NAJLJEPŠE GOLOVE NA SVIJETU Pogledajte još jedno čudo poljskog velikana

Akcja z meczu @pgnigsuperliga z @energamkskalisz 🤾‍♂️🔥 @alexdujshebaev @darko_djukic 💪 #gramyrazem #handball #PGEVIVEKielce #handball #pilkareczna #dawajDawaj #HalaLegionów #rukomet #kezilabda #pgnigsuperliga

A post shared by PGE VIVE Kielce (@kielcehandball) on May 10, 2018 at 12:33am PDT