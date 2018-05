KIKS GODINE Vratar Bayerna neviđenom greškom poklonio gol Realu

Foto: Getty Images / Guliver Image

GOL kakav je Bayern primio protiv Reala u uzvratu polufinala Lige prvaka ne viđa se ni u amaterskim ligama. Ozlijeđenog Manuela Neuera veći dio sezone na golu Bavaraca mijenja Sven Ulreich, koji je napravio nevjerojatnu pogrešku na stadionu Santiago Bernabeu.

Kod rezultata 1:1, u 46. minuti Corentin Tolisso bio je pod pritiskom Tonija Kroosa te je vratio loptu svom vrataru. Ulreich je krenuo prema njoj i, čini se, želio je uhvatiti, ali onda kao da je shvatio da to ne smije napraviti pa se totalno zbunio, zbog čega je lopta prošla ispod njega, što je iskoristio Karim Benzema i s nekoliko metara zabio za vodstvo Reala 2:1.

What an absolute howler by Bayern's goalkeeper, Sven Ulreich to allow Benzema to score this goal. Madness!😂pic.twitter.com/H0E9bVQALL