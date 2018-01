KLAUZULA 500 MILIJUNA EURA Pique ostaje u Barceloni do 2022. godine

Foto: Getty Images/Guliver Image

IAKO je već zagazio u 31. godinu, Gerard Pique potpisao je novi ugovor s Barcelonom prema kojem će na Nou Campu ostati do ljeta 2022. godine.

🎉 @3gerardpique will be making more Barça memories!

🔵🔴 #Pique2022https://t.co/jIo8mn3bVA