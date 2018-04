Klopp: Ma što ljudi pričali, Lovren je savršen stoper

Foto: Guliver Image/Getty Images

UOČI utakmice polufinala Lige prvaka protiv Rome (večeras, 20:45 sati) Jurgen Klopp je nahvalio Dejana Lovrena.

Slavni trener poručio je kako je za njega hrvatski reprezentativac savršen branič.

"Ne znam točno kakav mu je bio početak ovdje, ali napravio je nekoliko pogrešaka. I ljudi to stalno imaju na umu i kažu: "Oh... opet Lovren". Ali ja sam dugo u poslu i rekao sam Dejanu: "Da mi je netko rekao, našli smo način - imaš šanse genetski stvoriti stopera. Bam, bam, bam!" To je on! Jak, brz, ima obje noge, igra glavom nevjerojatno dobro, skače do neba. On je sve što vam treba! Da, može popraviti neke stvari poput koncentracije, ali svi smo mi ljudi", rekao je Klopp o nogometašu koji je često na udaru kritika u Engleskoj.

Klopp se osvrnuo i na veliki pritisak koji svi osjećaju u klubu.

"Postoje neke jako teške stvari u Liverpoolu. Cijela naša navijačka obitelj nije sretna kad se ne osvajaju veliki trofeji i uvijek se nađe neki razlog tomu. Ili se kaže da se ne trošit dovoljno, ili igrači griješe. Zato je teško biti vratar u Liverpoolu. Ne znam tko je bio zadnji vratar s kojim su svi bili zadovoljni."