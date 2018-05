Klopp: Moramo biti hrabri u Rimu, ali...

Foto: Getty Images / Guliver Image

LIVERPOOL je stigao u Rim, gdje će u srijedu od 20:45 igrati uzvrat polufinala Lige prvaka protiv Rome. Redsi imaju golemu prednost od 5:2 i žele na Olimpicu završiti posao i plasirati se u veliko finale, koje će se 26. svibnja igrati u Kijevu.

"Ne želimo primiti rani gol. U ovakvoj utakmici želimo ostati koncentrirani, da nam um bude čist i da pravimo šanse koje ćemo iskoristiti. To je veliki nogomet, zaista veliki nogomet. Protiv Manchester Cityja smo igrali tako i svidjelo mi se. Sutra se moramo braniti i napadati svime što imamo. Jedva čekam", naglasio je Klopp večeras na presici.

Jurgen Klopp says Liverpool's 1984 triumph at the Stadio Olimpico is firmly in the past and urges his players to go out and write their own chapter in the history books @PAdugout pic.twitter.com/5URZxAVQf9