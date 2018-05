KONAČAN POPIS PRVAKA EUROPE Na SP bez dva junaka osvajanja Eura i dvije zvijezde Barce

Foto: Getty Images/Guliver Image

PORTUGAL se ni dvije godine od osvajanja europskog naslova, za SP odrekao igrača koji su ga vodili do kontinentalne titule.

Izbornik Fernando Santos samo dva dana nakon objave šireg popisa od 35 igrača, na kojem nije bilo Renata Sanchesa, najboljeg mladog igrača EP-a, donio je definitivnu odluku koja 23 nogometaša vodi u Rusiju.

Tamo neće biti ofenzivca Nanija, koji je ispočetka blijedi Portugal spasio ispadanja na Euru i zatim ga vukao do naslova. Nema ni napadača Edera, strijelca jedinog gola u finalu za pobjedu nad domaćinom Francuskom i prvu titulu Portugala na nekom velikom natjecanju.

Završno sužavanje popisa za SP nije preživio ni portugalski dvojac Barcelone. Desni bočni Nelson Semedo i veznjak Andre Gomes igrali su blijedo ove sezone i nije čudno što ih Santos ne vodi u Rusiju.

Portugal SP otvara utakmicom sa Španjolskom 15. lipnja u Sočiju. U skupini su još Maroko i Iran.

Konačan popis Portugala za SP:

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Golmani: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting Lisabon).

Braniči: Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoli), Pepe (Bešiktaš), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica).

Veznjaci: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting Lisabon), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskva), William Carvalho (Sporting Lisabon).

Napadači: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real), Gelson Martins (Sporting Lisabon), Goncalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Bešiktaš).

Estes são os nossos convocados para o Mundial! #ConquistaOSonho



This is our @FIFAWorldCup squad! #ConquerYourDream pic.twitter.com/0c1liMqG1U