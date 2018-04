KOPIĆ NAKON PORAZA Čudesna Torcida motivirala je dinamovce

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

DINAMO JE u fantastičnom derbiju 31. kola HNL-a na Poljudu pobijedio Hajduk 2:1 i vjerojatno riješio prvenstvo. Jurčevićeva momčad sad ima osam bodova prednosti pet kola prije kraja i teško će je netko dostići.

Dinamo je poveo u 14. minuti nakon što je Benkovićev udarac glavom Bašić odbio u prečku, a odbijanac glavom s nekoliko metara u gol spremio Gavranović. No, Hajduk se vratio u 25. minuti nakon što je Mijo Caktaš fenomenalnim golom iz slobodnjaka s 25 metara zabio za 1:1

Ipak, utakmicu je riješio Gavranović u 59. minuti nakon što je Said promašio nisku loptu iz kornera, a Dinamov napadač s tri metra samo gurnuo loptu u gol.



Nakon utakmice pred novinare je stao trener Hajduka, Željko Kopić.



"Prvih 20 minuta nismo se uspjeli nametnuti na pravi način. Dinamo je uspio stabilizirati posjed, za nas je bio motivirajući ambijent, a očito da je to motiviralo i igrače Dinama, ali nakon toga smo preuzeli igru. Drugo poluvrijeme ušli smo s još većom energijom, imali smo izuzetno kvalitetnih situacija za zabiti taj drugi gol, igračima puno ne zamjeram, dali su sve od sebe pred ovom čudesnom atmosferom, Dinamu čestitam na osvojena tri boda", rekao je Kopić nakon dvoboja na Poljudu pa dodao:



"Nije nas Dinamo iznenadio, znali smo njihov sastav i prije. Nismo bili čvrsti na početku, a oni su to iskoristili. Kako je utakmica išla dalje, mi smo sve bolje igrali, bili smo stabilni na sredini terena, kad smo zabili za 1:1 očekivao sam da ćemo mi pobijediti, no završilo je drugačije."



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Kod Saida i Tome Bašića sam vidio visoku energiju, ali ne bih nikoga stavljao u kontekst da nije htio najbolje."

Svi su bili iznenađeni izlaskom Marka Futacsa iz igre. Mađara je zamijenio Tičinović, a Kopić je to objasnio ovako:"Imali smo dvije varijante, jedna je bila da čuvamo Futacsa na klupi, ali smo se odlučili za ovu drugu, da on igra od početka i kvalitetno odradi sat vremena što se i dogodilo. Htjeli smo s Tičinovićem doboti dupliranje bočnih pozicija i okomitost...", kazao je Kopić dodavši: