KOVAČ SE NOMINIRAO ZA NOBELOVU NAGRADU "Nevjerojatno je da smo to uspjeli dvije godine zaredom"

NIKO KOVAČ opijen uspjehom nakon prolaska s Eintrachtom u finale Kupa, pokazuje da ne pati od skromnosti.

Frankfurtski klub je utakmicu za trofej, 19. svibnja u Berlinu protiv Bayerna, izborio pobjedom 1:0 kod Schalkea.

Trener Eintrachta izjavio je nakon trijumfa u Gelsenkirchenu: "S ovim klubom dvije godine zaredom izboriti finale Kupa vrijedno je Nobelove nagrade."

Kovač je prošle godine finale na Olimpijskom stadionu izgubio (1:2) od Borussije Dortmund.

Ove pak sezone, opet je vodio momčad do utakmice za trofej i to pobjedama protiv četvrtoligaša Erndtebrucka i Schweinfurta, preko slavlja nad drugoligašem Heidenheimom, do eliminacija prvoligaša Mainza i Schalkea.

"Momčad je kod Schalkea nagrađena za sav mukotrpni rad koji je prethodio ovoj pobjedi. Našim navijačima dali smo lijepi poklon i svi možemo biti presretni trijumfom. Moja momčad dala je zadnji atom snage i pokazala kako se nogomet igra; sa strašću, srcem i mozgom.", slavio je Kovač svoje igrače nakon što su izborili finale njemačkog "Pokala".

Tamo ih čeka najteži protivnik, najbolji njemački klub Bayern, kojeg Kovač preuzima na kraju sezone.

"Svi ste vidjeli dominaciju koju je Bayern pokazao u svojoj polufinalnoj utakmici.", samo je kratko komentirao aludirajući na Bayernovih 6:2 protiv Bayern Leverkusena.

Kovač nije želio govoriti kako će mu biti igrati utakmicu za trofej protiv kluba kojeg preuzima samo mjesec dana kasnije. Ali, nije krio da je oduševljen što je veliki dvoboj s Bayernom izborio pobjedom kod Schalke,a koja mu je došla u najboljem trenutku.

Uprava i navijači Eintrachta su donedavno slavljenog trenera optužili za izdaju i dogovor s Bayernom iza leđa aktualnog poslodavca, pa je Kovač trijumfom u Gelsenkirchenu dobio veliku satisfakciju.