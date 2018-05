Kovačić: Ovdje kao da je normalno svake godine igrati finale Lige prvaka

Foto: Getty Images/Guliver Image

MATEO KOVAČIĆ ima tek 24 godine, a već se može pohvaliti s dvije osvojene Lige prvaka, jednom La Ligom i naslovom klupskog prvaka svijeta. Sljedeće subote borit će se za treću europsku titulu zaredom u finalu protiv Liverpoola.



"Kada sam dolazio u klub, nisam mogao ni zamisliti ovo ludilo, kao da je normalna stvar igrati finale Lige prvaka svake godine", kaže Kovačić tri godine nakon što je u Madrid stigao za 30 milijuna eura.

"Naporan rad uvijek daje rezultate. Radio sam puno da dođem do ovdje i svake godine se osjećam sve bolje", dodao je hrvatski reprezentativac na klupskoj televiziji.



"Zbilja je poseban osjećaj opet biti u finalu. Nadam se da će navijači biti uz nas i pomoći nam uzeti trinaestu Ligu prvaka".

