KRAH SLAVNOG NJEMAČKOG KLUBA Bili su prvaci, a sada prvi put u povijesti idu u treću ligu

ČETVEROSTRUKI njemački nogometni prvak Kaiserslautern po prvi je put u svojoj 118-godišnjoj povijesti ispao u treću ligu, nakon što je u petak u 32. kolu druge Bundeslige izgubio sa 2:3 na gostovanju kod Arminije u Bielefeldu postalo je i teoretski jasno kako ne može zadržati aktualni status.

Da kraj bude dramatičniji, Kaiserslautern je kod Arminije poveo s 0:2 do 54. minute, ali nakon crvenog kartona u 61. primili su tri gola, onaj treći za poraz tek u 93. minuti.



Kaiserslautern se nalazi na posljednjem mjestu druge lige sa 29 bodova, osam manje od trenutačno 16. St.Paulija koji drži poziciju koja vodi u dodatne kvalifikacije za ostanak.

"Ova utakmica bila je prikaz cijele sezone", rekao je trener Kaiserslauterna Michael Frontzeck nakon poraza.

Sa suzama u očima pojavili su se nakon utakmice pred javnosti trener i vodeći ljudi kluba. Direktor slavnog kluba rekao je da 90 posto igrača zbog ispadanja može napustiti klub, no neki su izrazili želju da pomognu vratiti ga na staze slave.



Kaiserslautern je osvajao naslove prvaka Njemačke 1951., 1953., 1991. i 1998. godine, a ima i dva naslova pobjednika Kupa. Posljednji put u prvoj ligi igrao je u sezoni 2011/12.



1. FC #Kaiserslautern supporters away at #Arminia #Bielefeld this evening. 4x German champions, 2x cup winners, and beat Real Madrid 5-0 in 1982. Now relegated to the third tier and drowning in debt. pic.twitter.com/5JiUpsFuZ2

1. FC Kaiserslautern are going down to the 3. Liga. This is a team with two #Bundesliga titles - including one the season following promotion - and plays in a stadium holding 50,000. Crazy. pic.twitter.com/1sjPmIKaGJ