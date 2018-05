Lani je s dva gola Dinamu uzeo Kup, sada mu može donijeti dvostruku krunu

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

MARIO GAVRANOVIĆ će i drugu sezonu zaredom igrati u finalu Hrvatskog kupa, ali u dresu drugog kluba. Nakon što je lani zabio dva gola Dinamu za Rijekinu dvostruku krunu, ove srijede ima priliku ponoviti uspjeh u dresu Dinama u finalu protiv Hajduka.



Gavranović je u Dinamo stigao u siječnju, a prošlog tjedna s novim suigračima proslavio je naslov prvaka. Sada lovi svoj četvrti kup u karijeri, po jedan je osvojio u Švicarskoj, Njemačkoj i Hrvatskoj.



"Jako sam zadovoljan u Dinamu, sretan sam sa svime što smo dosad napravili, a posebice s načinom na koji su me dečki od samoga početka prihvatili. Istina je da je bilo utakmica u kojima smo očekivali nešto više, imali smo tijekom ove proljetne polusezone manjih padova, ali sve je to dio nogometa. Nadamo se da ćemo na kraju ostvariti zacrtani cilj", rekao je Gavranović u najavi velikog finala.



"Dobro se osjećam, a odgovara mi i mjesto koje igram u momčadi. Znam da su očekivanja velika, pokušavam biti što bolji, da svaki dan naporno radim i opravdam povjerenje. U zadnje vrijeme igram u špici. Trenutačno se najbolje osjećam baš u toj ulozi, možda i zato što sam već i naviknuo, ali igrao sam i malo povučenije, polušpicu, iza dvojice napadača, ta mi uloga također dobro leži. No, sve je to stvar privikavanja. Uglavnom, uvijek igram u sredini, a ne po strani", rekao je Gavranović za službenu stranicu lige.



"Nadamo se da će i teren i ponašanje svih aktera biti na visokoj razini pa neka bolja momčad pobijedi. Hajduk je u našoj zadnjoj međusobnoj utakmici u Splitu pokazao da je ozbiljna momčad, da jako dobro igra, imaju samopouzdanje, nanizali su dobre rezultate... Uostalom, utakmica na Poljudu mogla se prelomiti i na drugu stranu. Dakle, sigurno će biti fantastično finale", dodaje Švicarac.









