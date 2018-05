LEBRON KONAČNO DOBIO POMOĆNIKA Kralj James razbio Toronto, ali ovaj put nije sve morao sam

Foto: Guliver Image/Getty Images

TORONTO je u polufinale Istoka protiv Clevelanda ušao kao blagi favorit. Nekoliko argumenata prednost u ovoj seriji davali su Raptorsima.

Najprije, kanadska momčad bila je prva u regularnom dijelu sezone i stoga je imala zagarantiranu prednost domaćeg terena u cijelom doigravanju. Drugo, dok se Toronto u prvom kolu play-offa relativno lako riješio Washingtona (4:2), Cavsi su krvarili i patili protiv Bogdanovićeve Indiane. Bili su na rubu ispadanja i tek su nakon teških sedam utakmica izborili drugu rundu.

Odmorni Raptorsi s prednošću domaćeg terena protiv izmorenih Cavsa za koje gotovo cijelu sezonu na vrhunskoj razini igra samo LeBron James. Međutim, jedno su prognoze, drugo je realnost. Noćas su Cavsi u Torontu uzeli i drugi break, razbili su domaćina 128:110 i poveli su 2:0 u seriji. Serija se sad seli u Cleveland i lako je moguće da Cavsi Raptorse ''metlom'' isprate iz doigravanja.

Još jednu čudesnu, nestvarnu partiju odigrao je najbolji košarkaš današnjice. Kralj James ubio je Raptorse koji su se odlično držali u prvom dijelu utakmice, imali su stalnu prednost, ali su u nastavku potpuno nestali s parketa.

LeBron James (43 PTS, 14 AST, 8 REB) becomes the 1st player in NBA History with at least 40 PTS and 14 AST in an #NBAPlayoffs game as he leads @cavs to the victory in Game 2! #WhateverItTakes pic.twitter.com/XSmxVq4VRm