LEBRON SE OGLASIO "Napravit ću to licem u lice, da vidite koliko sam iskren..."

Screenshot: Youtube

"NAJBOLJI košarkaš svijeta otvoren je za prelazak iz Clevelanda u Golden State na kraju sezone, ako bi mu Warriorsi ponudili maksimalni ugovor."

Ova vijest iz najpouzdanijeg izvora prije dva dana protresla je sportski svijet.

Jer izvor joj je bio ESPN. Vodeći američki sportski medij, posebno dobro upućen u zbivanja u NBA-u, pisao je da je izgledna opcija da se LeBron pridruži momčadi protiv koje se zadnje tri godine žestoko bori u NBA finalima. Ljubitelji košarke već su počeli zamišljati momčad u kojoj bi zajedno igrali Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green i LeBron James. Ovakva bi i prije početka sezone mogla uzeti prstenje.

LeBron ovog ljeta mora donijeti veliku odluku. Trostrukom NBA prvaku, koji je zadnji naslov osvojio 2016. protiv Golden Statea, dok je od istog kluba gubio finala godinu prije i kasnije, ističe ugovor s Clevelandom. U tom ugovoru stoji da, ako produlji suradnju s Cavsima, plaća mu s trenutnih 33,3 milijuna dolara raste na 35,6 milijuna dolara za iduću godinu. Ali, kako je pisao ESPN, LeBron je spreman saslušati ponudu Warriorsa ako bi mu oni ponudili maksimalni ugovor.

S obzirom na ugledni i pouzdani izvor, koji je pustio vijest o tome da jedan od najpopularnijih sportaša svijeta razmatra prelazak među najveće rivale i NBA prvake, jasno je zašto je ovako nešto izazvalo globalno podrhtavanje.

"Prvo što sam napravio kada sam vidio što se piše je da sam se počeo smijati"

LeBron se oglasio u petak i poručio da još ne razmišlja postati free agent u srpnju, zatim da su insinuacije kako sprema sastanak s Warriorsima "besmislice" i da mu je na umu jedino konsolidacija posrnulih Cavsa kako bi izborili četvrto uzastopno NBA finale.

"Prvo što sam napravio kada sam vidio što se piše je da sam se počeo smijati", kaže James koji govori kako mu je prvi glas o njegovom kontaktu s Warriorsima bila obavijest koju je dobio na mobitel.

James je zatim u monologu koji je trajao gotovo tri minute govorio o njegovim razmišljanjima i stavovima, u trenutku kada je do isteka roka za trade još samo šest dana, a do početka razdoblja free agenata tek šest mjeseci.





"Moja jedina misao u ovom trenutku je da učinim sve kako bi u idućih nekoliko mjeseci Cavsi postali momčad koja može osvojiti naslov"

"Priča koja je puštena u javnost je nepoštovanje onoga što nastojim napraviti s Cavsima, nepoštovanje mojih suigrača i trenera. Moja jedina misao u ovom trenutku je da učinim sve kako bi u idućih nekoliko mjeseci postali momčad koja može osvojiti naslov. Toliko je u zadnje vrijeme priča gdje odlazim i gdje ću biti. Ali, ja sam ovdje u Ohiju, to je moja sadašnjost i tamo gdje jesam. I ako informaciju o mojoj budućnosti čujete od nekog drugog, a ne od mene, znajte da nije istina."

"Baš me briga koliko su meni bliski ti izvori. Briga me jesu li to moja djeca, žena ili bilo tko drugi. Ako nije od mene, nije istina!"

Komentirao je "pouzdane izvore" od kojih je priča krenula: "Baš me briga koliko su meni bliski ti izvori. Briga me jesu li to moja djeca, žena ili bilo tko drugi. Ako nije od mene, nije istina. Ovo je diskreditiranje mojih suigrača, jer ja sam njihov vođa. Ispričavam im se što svaki dan moraju slušati o tome kako postajem free agent. Kada dođe ljeto, onda ćemo o tome pričati, ali ne sada."

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Ovo je nepoštovanje mojih suigrača, jer ja sam njihov vođa. Ispričavam im se što svaki dan moraju slušati o tome da odlazim"

Ako James na ljeto izađe iz ugovora s Cavsima koji mu za zadnju godinu jamči 35.7 milijuna dolara, peti put u 15-godišnjoj karijeri postat će free agent: 2010. je napustio Cleveland i otišao u Miami. 2014. je krenuo obrnutim smjerom, a 2015. i 2016. nastavljao je suradnju s Cavsima.

"Uvijek sam status free agenta rješavao u pravo vrijeme, a to je na kraju sezone. Zato ponavljam, razgovor s Golden Stateom je priča koje nema. Fokusiran sam na ovu momčad i kako da dođemo do NBA finala."

"Kada dođe ljeto, onda ćemo pričati jesam li free agent, a ne sada"

Zamolio je novinare: "Do kraja sezone ne pitajte me o drugim klubovima. Osim ako to nije onaj s kojim smo igrali večer prije ili onaj koji nas čeka iduće večeri."

LeBron will let you know when he is ready to talk about his free agency. pic.twitter.com/Snr0Vkz7Hq — ESPN (@espn) February 2, 2018

Jamesa su novinari pitali je li provjerio da informacija koja je podigla takvu prašinu nije došla iz njegovog okruženja?

"Upalio se LeBronoMetar"

"Ne moram to napraviti i nisam to uradio. Ali i da je bilo tako, znam kako to ide. Trenutno 30 klubova želi sjesti i razgovarati sa mnom na kraju sezone i onda krene nagađanje s njihovim imenima. Upali se LeBronoMetar."

"Nisam htio reagirati preko Twittera nego licem u lice, da vidite koliko sam iskren"

Objasnio je zašto se obratio novinarima umjesto da situaciju prokomentira putem društvenih mreža:

"Želio sam vas vidjeti licem u lice kako bih vam dao do znanja koliko sam iskren, umjesto da se obratim na Twitteru ili Instagramu. Ovako znate da je tip pred vama ispravan i iskren."





"Priča mora biti samo ova: LeBron je fokusiran na to da svoju momčad vrati u finale"

Podvukao je još jednom: "Ovo dolazi ravno, izravno od mene. Priča mora biti samo ova: LeBron je fokusiran na to da svoju momčad vrati u finale. To je jedina priča koja mora biti. A ne jesam li ljut zbog Golden Statea, Lakersa, Phillyja, Houstona, San Antonija, Sacramenta, Orlanda, Miamija i Toronta..."

"To je besmislica i nepostojeća priča", podvukao je.