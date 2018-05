LEGENDA UNITEDA KRITIČARIMA "Zašto bih Fergusonu posvećivao tweetove?"

Foto: Guliver Image/Getty Images

JEDAN od najvećih nogometnih trenera u povijesti, legendarni sir Alex Ferguson, u teškom je stanju nakon što je u subotu negdje iza 21 sat doživio moždani udar. 76-godišnji Škot imao je krvarenje u mozgu zbog čega je hitno prevezen u bolnicu i odmah operiran.

Ferguson je hitno prevezen u bolnicu u pratnji policije. Odmah nakon što je slavni Škot operiran, službeno se oglasio i Manchester United:

''Operacija je prošla dobro, ali sir Alex Ferguson treba neko vrijeme intenzivnu njegu kako bi se optimizirao njegov oporavak. Obitelj zahtijeva privatnost u ovim trenucima'', stajalo u priopćenju Uniteda.

76-godišnjoj nogometnoj legendi sreću u oporavku poželio je cijeli nogometni svijet, a putem društvenih mreža oglasili su se gotovo svi nogometaši koje je u karijeri sir Alex vodio.

Kažemo gotovo svi, jer među njima nije bio Patrice Evra, koji je s Fergusonom radio punih osam godina (2006. - 2014.), a s klubom s Old Trafforda osvojio je pet naslova prvaka Engleske i naslov prvaka Europe.

Francuzu, koji je inače veoma aktivan na Twitteru, navijači su zamjerili što barem jedan tweet nije posvetio svom bivšem treneru, smatrajući da je takav način komunikacije valjda danas postao stvar osnovne kulture.

Evra je kritičarima odgovorio na sjajan način.

"Pročitao sam mnogo tweetova kao što je Sir Alex je već mrtav, ali on je borac. Ljudi me pitaju zašto nisam posvetio tweet Fergusonu, ali zašto bih? Jedan sam od onih sretnika koji imaju njegov broj telefona i nema potrebe da javno pišem bilo što", napisao je Evra na Twitteru.

