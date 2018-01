Legendarni Wilander: Ne umanjujte Čilićevu pobjedu nad Nadalom, to je bio tehnički nokaut

Foto: Getty Images/Guliver Image

MARIN ČILIĆ je nakon duge i napete bitke protiv prvog tenisača svijeta izborio polufinale Australian Opena, ali tek nakon što mu je Rafael Nadal zbog ozljede predao meč.

U trenutku predaje Nadal je zaostajao za Čilićem 0:2 u petom setu.



Čilićevu pobjedu prokomentirao je Mats Wilander, višestruki Grand Slam pobjednik, komentirajući meč za Eurosport.



"Nismo sigurni koliko je Nadal bio spreman za meč. Očito nije bio svoj od osvajanja US Opena, pošto se povukao s ATP Finalsa u studenom. Pobjeda Čilića je šok i iznenađenje. Mislili smo da je Rafa dovoljno dobro, a onda je odjednom Čilić bio premoćan i možda previše rastegnuo Rafu na kraju", rekao je Wilander.





"Ne treba umanjivati Čilićevu pobjedu. U boksu se to zove tehnički nokaut, sudac uđe u ring i zaustavi borbu. Kad vidite kako je Nadal reagirao nakon osvojenog trećeg seta, sve je s njim bilo u redu. Očito se ozlijedio tijekom četvrtog seta, i to je šteta, ali istovremeno, možda je to bilo zato jer je Čilić bio tako agresivan, a Rafa je morao toliko trčati da ga je tijelo izdalo", kaže Wilander dodavši:"Mislim da je Čilić igrao na pravi način i pobijedio jer je bio bolji igrač i jer je bio agresivan. Čilić je igrao s puno varijacija, servirao je i vraćao Rafi voleje dok je Rafa odlazio duboko natrag na retern. I govor tijela... Čilić je bio nabrijan, rijetko vidimo takvog Čilića. Bliži se 30. godini ali napreduje i dalje svake godine.""Rafi je teško, nije bio isti nakon US Opena. Pokušao se vratiti, ali sada je ozlijeđen. U isto vrijeme, možda to nije loše jer ga želimo gledati još četiri-pet godina. Kratkoročno je ipak to užasno za Rafu".