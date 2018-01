Leicester zabio prvi "VAR gol" u povijesti engleskog nogometa

Foto: Getty Images/Guliver Image

KELECHI IHEANACHO ime je koje će zauvijek ostati upisano u povijest engleskog nogometa. Napadač Leicester Cityja strijelac je prvog pogotka koji je priznat tek nakon što su suci upotrijebili novu video tehnologiju, tzv. VAR (video assistent referee).



Leicester je s 2:0 pobijedio niželigaša Fleetwood u ponovljenoj utakmici 3. kola FA Cupa, a Iheanacho je zabio oba pogotka.



Prvog je postigao nakon asistencije Slimanija, kada je utrčao u kazneni prostor i 1 na 1 s golmanom pogodio za 1:0.



U 62. minuti Iheanachu su suci poništili pogodak zbog zaleđa asistenta Grayja, a povijesni trenutak odigrao se u 77. minuti.

HEANACHO MAKES HISTORY! For the very FIRST TIME in England football... the Video Assistant Referee had to be called upon to judge if a goal will stand or not! Iheneacho @kelechi72 #iheanacho #kelechi #leicester #VAR #supereagles #LeiFle pic.twitter.com/ABfRJmENkE