LIDER U NOKDAUNU Atalanta izbacila Napoli iz kupa

Foto: Getty Images / Guliver Image

LIDER Serie A eliminiran je u četvrtfinalu kupa Italije. Napoli je na San Paolu izgubio od Atalante s 1:2, pa će momčad iz Bergama za finale igrati protiv boljeg iz gradskog dvoboja Juventusa i Torina (sutra 20:45 sati).

Prvi šok Napolitanci su doživjeli u 50. minuti, kada je Timothy Castagne s desne strane zabio za vodstvo.

GOOOAAAAAALLLL!!!! #Castagne gives Atalanta the lead early in the 2nd half. Napoli are down! It is game on! 0-1 | 50' #NapoliAtalantapic.twitter.com/VAEZBh80TU

