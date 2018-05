Livaković na meti slavnog njemačkog kluba

Foto: Igor Kralj/PIXSELL





KAKO pišu njemački mediji, Werder iz Bremena želi dovesti Dominika Livakovića. Nijemci navode kako je vratar Dinama siguran putnik na SP u Rusiju, a bio bi veliko pojačanje za njemački klub.

Uz to pišu kako Werder ima odličnog golmana Jirija Pavlenku, no nema zamjenu za njega, a to je ove sezone bio Jaroslav Drobny, koji je napunio 38 godina i pred završetkom je karijere.

Njemački velikan zainteresiran je za posudbu s opcijom kupnje, no točna cijena nije navedena. Livaković prema Transfermarktu vrijedi 1.5 milijuna eura.

Odlaskom Eduarda, Livaković je postao prvi vratar zagrebačkog kluba. Debitirao je 2. listopada 2016. na derbiju protiv splitskog Hajduka. Livaković je stalan treći golman reprezentacije, a bio je i na širem popisu putnika za Europsko nogometno prvenstvo 2016. godine, no otpao je zajedno sa Ćaletom Carom, Halilovićem i Antolićem.



Uz sigurne putnike Danijela Subašića i Lovru Kalinića, Livaković je kandidat za odlazak na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo kao treći golman, a konkurencija mu je vratar Hajduka, sjajni Karlo Letica.