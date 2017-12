LIVE STREAM Lino Červar: Za mene su Balić i društvo dream team 21. stoljeća

Foto: Hina

IZBORNIK rukometne reprezentacije Hrvatske Lino Červar za Index najavljuje Europsko prvenstvo, koje će se igrati od 12. do 28. siječnja.

Iskusni trener pokušat će, nakon osvojenog Svjetskog prvenstva i zlata na Olimpijskim igrama, odvesti Hrvatsku do naslova europskog prvaka. Jedinog trofeja koji nedostaje.

Također, u Ivanić gradu Červar priča o prošlim uspjesima reprezentacije, mladim igračima, povratku nekih iskusnijih, ali i o toj prvoj utakmici protiv Srbije u Splitu.

"Spremamo se, radimo... Treba proći tih osam stepenica na Euru. Već je prva stepenica velika, a možete misliti što slijedi nakon toga. Međutim, znamo što želimo sutra, radimo naporno i to vuče mene i igrače. Niti jedna planina nije previsoka kada imate dobre igrače, ali i među njima prijatelje. Igraju u vrhunskim klubovima, ali imaju skromnost pobjednika. Bore se za svaki centimetar igrališta. Jer, zapravo niti jedan poraz nije konačan, čak ni smrt. Zato se čovjek mora boriti. Znaju se ponašati pod pritiskom kada se od njih nešto očekuje. Od te generacije Balića, Metličića, Džombe pa sve do danas održali smo kontinuitet. Zato se zahvaljujem svim prethodnim izbornicima, jer je ovo posebna priča koju imamo u rukometu. Godinama smo tu u vrhu. Zato moramo pozitivno razmišljati i spremiti se za sve što nas čeka".

Ivano Balić ranije je rekao kako je njegova generacija morala osvojiti više trofeja. No, Lino se ne slaže...

"Da li se moglo više od jedne reprezentacije koja je bila posljednja u Europi. Mi smo za godinu i šest mjeseci postali svjetski i olimpijski prvaci. No, kad se dogodilo to u nekom drugom sportu? Znam da to nekome smeta možda u Hrvatskoj.

Za mene su Balić i društvo dream team 21. stoljeća. Oni su pokazali kako se igra na neki drugi način, uz znanje i maštu. Ljudi su ih osjećali kao svoju djecu. Mala zemlja je napravila takav dar-mar. Pa dobili smo Nijemce dva puta u finalu, a njih je teško u bilo kojem sportu teško pobijediti dva puta u tako važnim utakmicama.

Mislim da bi se mogao napraviti i film o svemu tome".

Nogomet je dominantan, a rukomet zajedno s košarko vodi veliku borbu za poziciju broj dva...

"Rukomet je nakon nogometa bio najgledaniji sport 2012. godine. Atraktivnost, mašta, sve je to rukomet i svi mi radimo na njegovoj promociji. Final four u Kolnu je bio zanimljiviji od, na primjer, final foura košarkaške Eurolige u Istanbulu. Zato moramo raditi i dalje kako bi rukomet napredovao.

Ja sam za novine i kreativnost, jer to donosi novu dimenziju. Rukomet će u budućnosti donijeti atraktivnost, siguran sam u to. Samo moramo biti strpljivi i poraditi na pravilima jer rukomet ima nevjerojatnu budućnost".

Červar vjeruje kako ima mjesta u hrvatskom rukometu za legende poput Balića, Metlićića i ostale...

"Njima je mjesto u hrvatskom rukometu. Zadaća nas starijih da ih uključimo u naš rukomet. Oni su stvarali povijest i napravili taj prijelomni trenutak 2003. godine. Usavršavaju se, to im je životni poziv. Ne trebaju brinuti, dobit će priliku jer su uvijek dio rukometne obitelji.

Razgovarao sam sa njima. Balić, Metlićić, Špoljaric, Dominiković, Džomba idu u škole i krenuli su. Ljudi ih vole i svi smo im zahvalni na svemu što su učinili. Zato se moramo svi zajedno držati i dati doprinost budućem razvoju hrvatskog rukometa".

"Prkosan sam poput vas na Indexu, mislim svojom glavom"

Nekada se Lino znao zahvaliti starijim igračima i gurati mlađe, a sada je malo promijenio priču jer tu ima iskusnih rukometaša...

"Iznimno sam prkosan, poput vas na Indexu, mislim svojom glavom. Imao sam toliko besanih noći, razmišljao o rukometu, zapostavljao i obitelj.. No, bitan mi je stav i držim se njega. Zato znam zašto svaku odluku donosim.

Također, uvjeren sam u ovo što radim, a tu je i iskustvo. Naravno, volim i svoje oponente, jer me čine boljim i motiviraju me. Imao sam uspona i padova, ali sam utjecao na sudbine ljudi i strpljivo radio".