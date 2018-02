LIVERPOOL - TOTTENHAM 2:2 Triler u derbiju, dva penala i dva gola u nadoknadi!

Foto: Getty Images

U DERBIJU 26. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool i Tottenham su odigrali triler derbi (2:2), uz dva postignuta gola u sudačkoj nadoknadi.

Liverpool je vodio 1:0 i 2:1, no Tottenham je iščupao bod golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Kane je sedam minuta prije toga promašio jedanaesterac kod rezultata 1:1.

Liverpool je poveo već nakon dvije minute utakmice majstorskim golom Mohameda Salaha kojem je to bio 20. pogodak u 25. ligaškom nastupu za Liverpool i niti jedan igrač 'redsa' nije brže stigao do 20 pogodaka u Premiershipu. Egipatski napadač je iskoristio pogrešku Erica Diera koji je vraća loptu Hugu Llorisu, presjekao je dodavanje i zabio za 1:0.

Izjednačio je Victor Wanyama u 80. minuti fantastičnim udarcem s 25 metara. U 87. minuti gosti su mogli do vodstva, no Kane nije iskoristio najstrožu kaznu. Sukrivac za jedanaesterac je bio Dejan Lovren koji je promašio loptu, a Kane iskoristio 'poklon' te krenuo sam prema Lorisu Kariusu koji ga je oborio. Njemački vratar je ispravio pogrešku obranivši Kaneov udarac koji je pucao po sredini gola.

Kazna je stigla u prvoj minuti nadoknade kada je sjajni Salah ispremiješao suparničku obranu i zabio za 2:1. Kada se već činilo da će Liverpool upisati pobjedu, sudac Jonathan Moss je dosudio dvojbeni kazneni udarac. Moss je vidio prekršaj Virgila van Dijka nad Erikom Lamelom.

