Liverpool do rekorda u omiljenom "dućanu": Od Lovrena do Van Dijka, za igrače tog kluba platio je 200 milijuna eura

NAJSKUPLJI branič u povijesti postao je Virgil van Dijk nakon što je Liverpool danas stopera Southamptona kupio za 75 milijuna funti ili oko 85 milijuna eura.

Time je debelo nadmašio do sada najskupljeg braniča svijeta Kylea Walkera, kojeg je Manchester City ljetos platio 54 milijuna funti, što je oko 60 milijuna eura.

Liverpool je do svjetskog rekorda i novog pojačanja došao na očekivanoj adresi, klubu od kojeg je samo u posljednje četiri godine kupio pet igrača za ukupno 162 milijuna funti ili 185 milijuna eura.

Adama Lallanu platio je 25, Dejana Lovrena 20, Nathaniela Clynea 12, Sadia Manea 30 i za sada posljednjeg Van Dijka 75 milijuna funti.

Dodamo li njima ranije kupljenog Petera Croucha za 7 milijuna funti i Rickieja Lamberta za 4 milijuna funti, dolazi se do cifre od oko 200 milijuna eura, koliko je Liverpool platio Southamptonu za pojačanja u posljednjem desetljeću.

Zanimljivo je što je Southampton samo na navedenim igračima od Liverpoola utržio 173 milijuna funti, dok je prije četiri mjeseca cijeli taj klub kineski magnat nekretnina Jisheng Gao kupio za ukupno 200 milijuna funti!

Nakon što je Liverpool toliko toga nakupovao u omiljenom "dućanu" na engleskoj južnoj obali i taj šoping skupo platio, nije besmislen cinični komentar ruskog novinara Artura Petrosjana:

"Vrijeme je da se Southampton preseli na lokaciju Liverpoolovog trening-kampa i preimenuje se u Liverpoolova akademija. U posljednje tri godine nahranili su Liverpool s više igrača nego što ih je uspjela proizvesti nogometna škola tog kluba."

It's about time Southampton FC move to Melwood and rename themselves Liverpool Academy. Over the past three years they've fed #LFC with more players than their own academy has.