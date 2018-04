LIVERPOOL NA SALAHOV POGON GRABI PREMA FINALU Čudesni Mo protiv Rome igra utakmicu života (3:0)

Foto: Twitter

LIVERPOOL i Roma na Anfieldu igraju prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka. Liverpool vodi 2:0 golovima božanstvenog Salaha.

LIVERPOOL - ROMA 2:0

Tijek susreta:

47' Liverpool je odmah pokazao da želi i treći gol. Imali su slobodnjak na nekih 25 metara, ali lopta je završila u živom zidu

46' Počelo je drugo poluvrijeme

45' KRAJ PRVIH ČUDESNIH 45 MINUTA

45' KAKVA UTAKMICA, KAKVA PARTIJA SALAHA! Znali od prije da Redsi imaju najbolju kontru na svijetu, ali ovo je nešto neviđeno. S takvom lakoćom je salah izašao pred golamana Rome i samo ga majstorski prebacio. Dodir čarobnjaka. Ne treba naglašavati da Faraon nije slavio ni ovaj gol. Inače, za oba gola Salaha, asistent je bio Firmino.

39' UMALO 2:0! Lovren glavom, ali prečka čuva Romu!

37' GOOOL! Ma, golčina Salaha! Remek-djelo Egipćanina. Roma je izgubila loptu na svojoj polovicu, do nje je s desne strane stigao Salah, a onda je majstor Mo lijevom nogom pogodio supretne rašlje. Čudesno! Salah, bivši igrač Rome, nije slavio pogodak bivšem klubu. Igračina i ljudina.

36' Sad je Liverpool preuzeo konce igra te se iz napada u napad redaju šanse.

34' Mane je ovaj put zabio, ali suci su dobro vidjeli da je igrač Redsa bio u zaleđu i poništili su gol

28' Nova matna šansa za Redse. Nakon kontre sam pred Alissona je izašao Mane, ali je nevjerojatno loše šutirao i umjesto da pita golmana Rome gdje će mu zabiti, napucao je loptu preko vrata. Samo minutu kasnije opet Mane, ali opet loše.

19' Kakva udarčina Kolarova! Nakon kornera i odbijanca, probao je iznenaditi golmana Rome udarcem s velike udaljenosti, ali na njegovu nesreću lopta je odsjela na prečki.

16' Roma je za sada bolja, ambicioznija i konkretnija momčad. U utakmici bez puno šansi, Roma ima nešto više od igre. Nakon kornera obrana Liverpoola jedva je očistila jednu loptu

14' Kako dobro igra Edin Džeko. Krasno je primio loptu, uštopao je, sačuvao je i sačekao da mu u pomoć dođu suigrači, a onda je raširio na bok. Tako je ubijao Barcelonu

12' Roma pokušava posjedom lopte nešto napraviti. Strpljivo su gradili akciju, a onda je De Rossi pokušao jednom dugom loptom u kazneni prostor, ali otišlo je to u gol aut

5' Što je sad promašio Firmino! Salah ga je čudesno izbacio, dojma smo da je Brazilac bio u zaleđu, ali pomoćni sudac to nije vidio i pustio je igru. Firmino je izašao malo iz kosa sam pred Alissona, ali je promašio

3' Na drugoj strani Mo Salah pokazuje zašto je majstor, vara dvojicu igrača Rome i gađa, ali i njemu brani vratar

2' Prvi pokušaj Rome. Strootman je tukao s 18 metara, ali ravno u vratara Redsa

1' Počela je utakmica na Anfieldu

SASTAVI:

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané

Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan, Under; Dzeko

Ako je i bilo očekivano da će ove dvije momčadi izboriti nastup među osam najboljih na Starom kontinentu, plasman u polufinale na neki način je senzacija. Za obje ekipe. Redsi su u obje utakmice četvrtfinala pobijedili prvaka Engleske Machester City, dok je Roma napravila čudo nad čudima i na svom Olimpicu je u uzvratu protiv Barce uspjela napraviti nemoguće nadoknadivši 1:4 s Camp Noua (3:0).

Ovaj dvomeč bit će svojevrsna repriza kontroverznog finala Kupa prvaka 1984. Te se godine finalna utakmica igrala na Olimpicu, a Liverpool je ponio naslov prvaka Europe nakon boljeg izvođenja udaraca s bijele točke. Roma od tada nikad nije ovoliko dogurala u LP-u, dok je peterostruki prvak Liverpool kasnije još osvojio naslov u mitskom finalu protiv Milana 2005., dvije godine kasnije izgubio je finale protiv istog rivala, a finale protiv Juventusa je igrao i na onoj tragičnoj utakmici na Heyselu.

Two cities. Two teams. One massive Champions League tie. Liverpool v AS Roma. #UCL pic.twitter.com/cxBLhTNfPg — Liverpool FC (@LFC) April 24, 2018

Teško je reći tko je favorit. Svaka momčad ima svoje adute, ali i mane koje će protivnik pokušati napasti.

Od ranog jutra cijeli Liverpool gori, navijači su okupirali grad, a scene su fantastične.