Liverpoolova zvijezda slučajno postala nogometaš: "Izvukli su moje ime iz šešira"

SAN SVAKOG klinca je da jednog dana nastupi za klub iz svojeg rodnog grada. Takav je slučaj bio i s Trentom Alexander-Arnoldom, koji je 1998. godine rođen upravo u Liverpoolu.

Odlični mladi desni bek prošao je sve klupske selekcije prije nego što je ove sezone dogurao pa se zacementirao u početnoj postavi kluba s Anfielda. Alexander-Arnold nije bio u prvom planu Jürgena Kloppa, ali je sjajno iskoristio ozljedu Nathaniela Clynea na početku sezone.

Jürgen Klopp, poznat po tome da mu godine igrača nisu pretjerano bitne, gurnuo je dečka u vatru, a ovaj mu se odužio odličnim igrama. Ima tu još puno mjesta za napredak, imao je Alexander-Arnold loših utakmica, ali za klinca od 19 godina to je sasvim normalno.

Tako je Trent u svojoj debitantskoj sezoni dogurao do finala Lige prvaka u kojem ne bi bio da nije bilo nevjerojatnog spleta okolnosti. Za BBC je otkrio da je nogometaš postao sasvim slučajno.

