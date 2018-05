LJUTNJA U RIMU "Vrijeme je da i mi podignemo glas"

Foto: Guliver Image/Getty Images

ROMIN sportski direktor Monchi poručio je da Talijani moraju podići glas nakon što su talijanski klubovi oštećeni u završnici Lige prvaka.

Njegova Roma sinoć je protiv Liverpoola oštećena za dva jedanaesterca, a gostima je oprošten i crveni karton. Na kraju su Talijani ispali jer su u dvomeču zabili gol manje od suparnika (5:2, 4:2).

"U prvoj smo utakmici primili gol iz zaleđa, a sada nam nisu dosuđena dva čista jedanaesterca od kojih je jedan trebao biti i isključenje. Vrijeme je da dignemo svoj glas. Ne samo Roma nego i Juventus koji je doživio isto protiv Real Madrida. Talijanski nogomet treba podići svoj glas, ovo što smo vidjeli večeras je šokantno. Ja sam Španjolac, stigao sam ovdje prije samo godinu dana, ali smatram da ovo nije normalno", rekao je Monchi.

"Nije mi jasno zašto se VAR ne koristi u najvažnijem klupskom natjecanju na svijetu. Ne razumijem to. I s VAR-om se događaju pogreške, ali takvih je slučajeva puno manje. Nismo oštećeni samo u financijskom smislu, ovo je udarac na našu strast i naš težak rad. Dečki su bili strašno ljutiti u svlačionici jer su dali 100 posto od sebe u drugom poluvremenu i bili su odlični. Moramo uvesti VAR u Ligu prvaka, to je ključno. Ne razumijem zašto ga Uefa ne želi. Mogu se navijači šaliti da bi uz VAR finale igrali Bayern i Roma, ali to nije smiješno, to je zapravo istina."