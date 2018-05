LOVA OD KOJE BOLI GLAVA Football Leaks objavio nevjerojatne detalje u ugovorima najplaćenijih igrača

Foto: Getty Images/Guliver Image

U NOVO nogometno vrijeme u kojem svakog prijelaznog roka pršte milijuni i igračima se nude milijunski ugovor, ništa novo nije da većina od njih godišnje zarađuje i po deset milijuna nečega.

No, Football Leaks objavio je i nevjerojatne dodatne klauzule u ugovorima najbolje plaćenih igrača u Premiershipu koje im omogućuju da nerijetko u sezoni zarade još jednu dodatnu plaću. Najluđe klauzule uvrštene su u ugovore igrača koji su u zadnjih godinu dana mijenjali klubove.

Alexis Sanchez (29) je ove zime stigao u Manchester United u zamjenu za Henriha Mhitarjana. Čileanac ima godišnju plaću od 20,35 milijuna funti, a do isteka ugovora 2023. godine klub će mu na početku svake sezone isplatiti 1,1 milijun funti na ime odanosti klubu. Za svaku utakmicu u kojoj je u početnoj postavi Sanchez zarađuje dodatnih 75.000 funti čime je ove sezone zaradio još 1,2 milijuna funti.

German magazine @DerSPIEGEL with more information from Football Leaks. First off is Aubameyang's contract with Arsenal:



- Aubameyang to get €2.6m (£2.2m) bonus for reaching UCL on top of €11.7m (£10.7m) yearly salary.



- Gets £50k bonus for each game he starts and Arsenal win. pic.twitter.com/vHSzIMatSL