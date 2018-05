Lovren i društvo srušili veliki Barcelonin rekord

Foto: Guliver Image/Getty Images

LIVERPOOL je u polufinalu Lige prvaka zabio čak sedam pogodaka (5:2, 2:4) i tako srušio veliki Barcelonin rekord.

Sjajnim napadačkim nogometom Liverpool je stigao do brojke od 46 postignutih pogodaka u jednoj sezoni Lige prvaka, što je najviše u povijesti tog natjecanja.

Dosadašnji vlasnik rekorda bila je Barcelona iz sezone 1999./2000. Tada je katalonski velikan zatresao mrežu 45 puta u 16 odigranih utakmica.

Liverpool je do rekorda, koji može povećati u finalu protiv Reala, stigao u dvije utakmice manje od Barcelone.

Liverpool have broken the all-time record for goals in a single UEFA Champions League season...



2017/18 Liverpool: 46

1999/00 Barcelona: 45

2013/14 Real Madrid: 41

2002/03 Manchester United: 37 pic.twitter.com/Qb2nPnuu9z