LOVREN I LIVERPOOL U ČETVRTFINALU Petica Redsa i hat-trick Manea u Portu

Foto: Getty Images / Guliver Images

PRAVI potop doživio je Porto na svom Dragau u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Liverpool je razbio Portugalce s 5:0 i praktično se i prije uzvrata plasirao u četvrtfinale natjecanja. Dejan Lovren, koji je odigrao fantastičnu utakmicu i zatvorio sve puteve do vratara Lorisa Kariusa, i društvo priredili su pravi show i završili posao.

Momčad Jurgena Kloppa riskirala je samo na startu dvoboja, a Porto stvorio najbolju priliku u 10. minuti preko Otavija, koji je sjajno prošao i opalio s 12-13 metara, a siguran gol spriječila je obrana londonske ekipe i blokirala njegov udarac, a lopta završila malo preko grede.

To je bilo sve od sastava Sergija Conceicaoa, nakon čega je uslijedio potop u četiri minute. Wijnaldum je u 25. bio uporan, a nakon što mu se lopta sretno vratila od igrača Porta, dodao je na lijevoj strani za Sadia Manea, koji je šutirao na drugu vratnicu te provukao loptu ispod vratara Josea Sa za veliko vodstvo.

Domaćin je bio u šoku, ali je ubrzo stigao novi. James Milner je u 29. minuti prekrasno šutirao s lijeve strane i pogodio desnu vratnicu, ali se lopta odbila do Salaha, koji se sjajno snašao, prošao vratara i zabio za 2:0.

Bio je to njegov 30. gol, čime je postao prvi igrač engleske momčadi nakon Luisa Suareza (31 gol u sezoni 2013/14) koji je u jednoj sezoni zabio toliko golova.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

30 - Mohamed Salah is the first Liverpool player to score 30 goals in all competitions in a single season since Luis Suarez (31) in 2013/14. Relentless. pic.twitter.com/5A4UjmEsIc