LOVREN IMA PORUKU ZA HEJTERE Nakon što je odigrao loše, skrivio gol i u finale otišao zahvaljujući sucima

Foto: Guliver Image/Getty Images

DEJAN LOVREN se, najblaže rečeno, nije proslavio na uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka, Roma - Liverpool 4:2.

Njegov klub zamalo je uspio prosuti kapitalnu prednost 5:2 iz prve utakmice, što bi i napravio da nije bilo nevjerojatnih pogrešaka slovenske sudačke trojke predvođene Damirom Skominom.

On je propustio dosuditi dva očita jedanaesterca za Romu i pokazati dva jednako vidljiva crvena kartona igračima Liverpoola, koji su se u finale doslovno provukli zahvaljujući sucima.

U Rimu je cijeli Liverpool odigrao loše drugo poluvrijeme, a jedan od najgorih bio je Dejan Lovren.

Još na početku utakmice dao je priliku Romi za veliki povratak, kad je kod vodstva Liverpoola 1:0 napucao suigrača Milnera, od kojeg se lopta odbila u gol gostiju za 1:1.

Nakon toga je nepotrebno srušio El Shaarawyja i opteretio se žutim kartonom. Do kraja njegove partije obilježene nervozom i nepouzdanošću, jedino pozitivno što je napravio bilo je nekoliko dobivenih zračnih duela sa sjajnim Džekom.

Lovren, kojeg navijači Liverpoola i engleski novinari često napadaju i ismijavaju zbog velikih pogrešaka na važnim utakmicama, sjajno je odigrao oba četvrtfinalna meča LP-a protiv Manchester Cityja, posebno onaj uzvratni.

Ali protiv Rome u polufinalu vratio se "starim navikama". Nakon prve utakmice Steve Nicol, legendarni branič Redsa, prozvao ga je kao krivca što je Liverpool prosuo vodstvo 5:0. Nakon revanša u Rimu, u engleskim medijima jedini gore ocijenjeni Liverpoolov igrač od Lovrena je tinejdžer Trent Alexander-Arnold na desnom boku.

Usprkos svemu tome, kao i onome što je ključno, a to je da Liverpool ne bi prošao Romu da mu nije bilo slovenskih sudaca, Lovren je provlačenje u finale LP-a proslavio porukom svojim brojnim hejterima.

Na Instagramu je objavio selfie iz aviona s grbom Liverpoola u pozadini, uz poruku: "Hejteri, ovo je za vas, gledajte pažljivo."

A kada hejteri uvećaju fotografiju, dobiju ono što je istaknuto u donjem desnom kutu:

Lovren je plasmanom u finale Lige prvaka svakako ostvario velik uspjeh, ali s obzirom na to kako je njegov klub do tamo došao i kako je on sam igrao u uzvratu polufinala, hrvatskom stoperu Redsa bilo bi mudrije da se "pokrije ušima". Ili da barem slavi bez da se bezobrazno razmeće i likuje pred hejterima.