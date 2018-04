Lovren o Džekinom golu: "Umor i pad koncentracije"

Foto: Getty Images/Guliver Image

DEJAN LOVREN priznao je da nije prezadovoljan ishodom prve utakmice polufinala Lige prvaka, u kojoj je Liverpool pobijedio Romu 5:2.



"Redsi" su imali 5:0 protiv momčadi koja je prije dva tjedna pregazila Barcelonu, ali u završnici su popustili u obrani i primili dva brza pogotka. Prvog je zabio Edin Džeko nakon što je Dejan Lovren skočio "u prazno", a lopta preko njega doletjela do Džeke koji je lako zabio za 5:1. Drugi pogodak gosti su dali iz jedanaesterca.



Lovren je odigrao dobru utakmicu, u prvom poluvremenu glavom pucao u prečku nakon kornera, a u nekoliko navrata sjajno reagirao u obrani. No, zbog jedne ključne pogreške kritizirali su ga navijači i britanski komentatori. Trener Liverpoola Jurgen Klopp pohvalio je hrvatskog reprezentativca.









"Istina, primili smo dva gola na kraju utakmice, imamo dobar rezultat, ali moramo reći da nismo zadovoljni s posljednjih 15 minuta. Nismo kontrolirali loptu, umor i pad koncentracije su doveli do njihovog gola, ali vjerujem da možemo zabiti i u gostima jer smo pokazali da možemo stvarati puno prilika", rekao je Lovren nakon utakmice."Već nam se događalo ove sezone da primimo golove u posljednjih 10-15 minuta. Moramo nešto promijeniti, biti mirniji s loptom, no imam puno povjerenja u ovu momčad i nadam se da ćemo biti u finalu", dodao je Lovren.Kapetan Liverpoola Jordan Henderson je dodao:"Činilo nam se kao da imamo potpunu kontrolu, a onda smo im poklonili dva gola. Ne možete to raditi u Ligi prvaka. U isto vrijeme, igrali smo dobro i imamo tri gola prednosti. Moramo biti pozitivni. Znali smo da neće biti lako. Bit će to velik izazov, ali nadamo se da ih možemo dokrajčiti u uzvratu".