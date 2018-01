LOVREN UKRAO SHOW U BURNLEYU Napucao loptu na krov stadiona, postao junak te natjerao navijače i novinare da ga opet obožavaju

Foto: Guliver Image/Getty Images

LIVERPOOL je u 22. kolu u gostima kod najvećeg ovosezonskog iznenađenja Premiershipa Burnleya slavio 2:1 golom Klavana u 94. minuti na asistenciju Dejana Lovrena. Pobjedom u dramatičnom finišu Redsi su nastavili fantastičan niz od 16 utakmica bez poraza.

Bila je to više uzbudljiva nego kvalitetna utakmica. Klopp danas nije mogao računati na udarni dvojac Salah – Coutinho, a Firmino i Milner utakmicu su počeli s klupe. U prvih 45 minuta nismo puno toga mogli vidjeti. Gledali smo siromašan nogomet u kojem su domaćini imali nešto više od igre. Jedine dvije prilike pripale su njima. Scott Arfield je dva puta zaprijetio. Jednom mu je obranio Mignolet, a drugi put je bio neprecizan.

Liverpool je poveo u 61 minuti kad je Sadio Mane fantastično pogodio za vodstvo Redsa. Primio je loptu na rubu kaznenog prostora te ju je iz okreta zakucao pod samu gredu domaće momčadi.

Sjajnu priliku za 2:0 Redsi su imali u 75. minuti kada udarac Alexander-Arnolda krajnjim naporom Pope odbija u korner. Domaćin je lijepu priliku za izjednačenje imao u 81. minuti kada je opasni Barnes izbjegao pažnji obrane Liverpoola, ali s osam, devet metara puca pokraj gola. Gosti su utakmicu mogli riješiti šest minuta prije kraja kad je vratar Pope sjajno zaustavio šut Oxlade-Chamberlaina.

Unatoč svim promašajima gostiju koji su u nastavku bili puno bolja ekipa, izgledalo je da će momčad Jurgena Kloppa ipak bez neke veće panike susret privesti kraju i uzeti tri zlata vrijedna boda. Međutim, u zadnjim sekundama utakmica odvila se prava drama. Dvije minute prije kraja Vokes je ubacio, a Gudmundsson neometan na drugoj vratnici zakucao je u praznu mrežu za 1:1. Liverpool je imao zadnji napad i dobio je prekid. Na ubačaj je najbolje skočio Lovren, a njegov pokušaj s druge vratnice u mrežu je zabio Ragnar Klavan. Čudesnu pobjedu Liverpoolu u dramatičnim okolnostima tako je donio najosporavaniji dvojac i igrači koji su posljednjih mjeseci uglavnom bili najviše na udaru kritike medija i navijača.

Dejan Lovren assist for Ragnar Klavan. Words nobody ever expected. — Jamie (@Jamie_2710) January 1, 2018

Liverpool Echo odmah nakon utakmice ocijenio je igrače Liverpoola, a Klavan, Alex Oxlade-Chamberlain i Lovren jedini su dobili visoke osmice. U kratkom komentaru Lovrenovog nastupa stoji da je hrvatski reprezentativac, osim što je asistirao za pobjedu, odigrao jako dobro u polju, odlično se nosio sa snažnim i jakim Barnesom te je rutinski očistio nekoliko opasnih napada domaće momčadi.

Ugledni WhoScored.com nije imao dvojbe u izboru igrača utakmice. Hrvatski reprezentativac za njih bio je najbolji na terenu. Kao i za Mirror, koji je posebno istaknuo pobjednički duh hrvatskog braniča.

Burnley 1-2 Liverpool player ratings: Dejan Lovren impresses as Reds grab dramatic Turf Moor victory https://t.co/M94v5mJlRU pic.twitter.com/z7B8YuqdlK — Mirror Football (@MirrorFootball) January 1, 2018

Dejan Lovren: Man of the Match vs Burnley - Rating 8.27, Clearances 10, Interceptions 2, Key Passes 1, Shots 1 @LFC pic.twitter.com/ErizXlTWIn — WhoScored.com (@WhoScored) January 1, 2018

Lovren je bio i glavni akter jedne neobične situacije, rijetko viđene na nogometnim travnjacima u najjačim europskim ligama. Igrala se 68. minuta kad je hrvatski reprezentativac jednu loptu ispucao na sam krov stadiona u Burnleyu.

Dejan Lovren has punted a ball on top of Burnley’s roof pic.twitter.com/2vgv0Dd4Qw — James Tyler (@JamesTylerESPN) January 1, 2018

Dejan Lovren ne plaisante pas quand il s'agit de dégager un ballon #BURLIV pic.twitter.com/fWj61Aaqon — Bastien Cheval (@imeanhorse) January 1, 2018

Nakon utakmice navijači Liverpoola, isti oni koji su Lovrena toliko kritizirali u posljednjih nekoliko mjeseci, hvalospjevima su nagradili hrvatskog reprezentativca.

''Lovren je Bog'', ''Nikad nisam sumnjao u Lovrena, čovjek je čista klasa'', ''Dejan Lovren je najbolji centralni branič svih vremena'', samo su neki od komentara navijača Redsa na Twitteru.

Can you please shut up please don’t say anything again till lovren leaves this club thank you https://t.co/GGyLCR67ns — GOD IS ALL I KNOW (@Wellington_ODOS) January 1, 2018

Thank you DEJAN MFKN LOVREN!!!! — Suki's Pai (@Ganso_BW) January 1, 2018

I always loved Dejan Lovren, never had a doubt about him, pure class always — James Tyler (@JamesTylerESPN) January 1, 2018

DEJAN FUCKING LOVREN THE BEST CENTER BACK OF ALL TIME — harry (@ph_bos) January 1, 2018

He may be shit sometimes but that was fucking Dejan Lovren!!! — Muhammad Akmal (@AkmalUlolAzmi) January 1, 2018

DEJAN FUCKING LOVREN — Cameron (@CJShaffner) January 1, 2018

Dejan F#%#% Lovren ❤️❤️❤️ — keith costigan (@KeithCostigan) January 1, 2018

Dejan Lovren has more assists in 2018 than Ozil, Eriksen, Coutinho, Pogba's, Debruyne and David Silva combined. pic.twitter.com/LkBSOLLP27 — Ziyaad (@ZIYAAD_LFC) January 1, 2018