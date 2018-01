LUDNICA U FA CUPU Liverpool i West Ham ispali, a Tottenham se jedva spasio blamaže protiv četvrtoligaša

Foto: Getty Images/Guliver Image

IAKO JE zadnjih nekoliko godina izgubio na važnosti koju je imao više od stoljeća, FA Cup, najstarije nogometno natjecanje na svijetu još jednom je pokazao da je možda posljednje natjecanje koje nudi onaj pravi nogometni štih.

Porazi favorita, filmske priče niželigaša, preokreti... Sve to dio je engleskog kupa koji je u današnjim susretima 4. kola pokazao sve ono zbog čega volimo ili smo voljeli nogomet.

Newport County AFC, četvrtoligaš iz Walesa, prije 30-ak godina je bankrotirao, vraćao se iz osme lige, bio je na rubu gašenja, a danas je napokon stabilan četvrtoligaš. Momčad čine bivši robijaši, skladištari i tipovi s margina društva i takva skrpana momčad držala je veliki Tottenham u šaci do 82. minute.

Golom Amonda iz 38. minute rijetko viđeno borbeni i požrtvovni Newport vodio protiv Spursa koji su igrali s vrlo jakim sastavom. Dovoljno je reći da je od prve minute u igri bio Harry Kane, igrali su i Dembele i Sissoko, Vertonghen, a kad je vidio da je vrag ozbiljno odnio šalu, Pochettino je ubacio i Allija, Sona i Daviesa. To je odmah unijelo živost u igru Spursa i junački bedem domaćina popustio je osam minuta prije kraja kad je Harry Kane nakon kornera zabio za 1:1.

Tako si je mali Newport izborio ponovljenu utakmicu na Wembleyu u još neutvrđenom terminu, što će biti golema nagrada klubu koji su svojim donacijama i akcijama od propasti spasili vlastiti navijači.

Takve sreće nije bio West Ham koji je kod trećeligaša Wigana glatko izgubio 2:0. David Moyes ima puno važnijeg posla od FA Cupa, a to je ostanak u ligi pa je na teren poslao šareni sastav koji je u 90 minuta nogometa uputio pet udaraca na gol od čega nijedan u okvir. Sjećate se Willa Grigga, sjevernoirskog napadača koji je na Euru 2016. postao hit uz pjesmu "Will Grigg's on fire! Your defense is terrified, Will Grigg's on fire!"? E, upravo je on zabio oba gola u velikoj pobjedi Laticsa.

Šlag na tortu ludog dana u FA Cupu došao je u večernjem terminu u kojem je Liverpool u najjačem sastavu šokantno izgubio od West Bromwicha 3:2. Sve je počelo idealno nakon što je Roberto Firmino već u 5. minuti zabio za vodstvo. No, 22 minute kasnije Liverpool je bio u kaosu. Prvo je Jay Rodriguez u 7. i 11. s dva gola preokrenuo rezultat da bi Firmino u 27. promašio penal. Za potpuni raspad sistema pobrinuo se Joel Matip, koji je u sudačkoj nadoknadi zabio autogol za 1:3.

U nastavku - "viktorija" na gol WBA. Redale su se prilike pred Fosterom, ali je sjajna obrana gostiju izdržala i do kraja kapitulirala samo jednom. U 78. minuti kad je zabio Salah, no domaćini do kraja nisu imali pravu priliku za izjednačenje.

FA Cup, 4. kolo:

Peterborough - Leicester 1:5

Huddersfield - Birmingham 1:1

Hull - Nottingham 2:1

Middlesbrough - Brighton 0:1

Milwall - Rochdale 2:2

Milton Keynes - Coventry 0:1

Notts County - Swansea 1:1

Sheffield United - Preston 1:0

Southampton - Watford 1:0

Wigan - West Ham 2:0

Newport - Tottenham 1:1

Liverpool - WBA 2:3